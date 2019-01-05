Начни сначала
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Питер Сигал
Актеры:
Дженнифер Лопес, Ванесса Энн Хадженс, Майло Вентимилья, Леа Ремини, Фредди Строма, Трит Уильямс, Шарлин Йи, Дэйв Фоли, Ларри Миллер, Алан Айсинберг
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
104 мин
Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, — ведь никогда не поздно начать сначала!