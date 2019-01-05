афиша
афиша
Регистрация
Начни сначала

Начни сначала

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Питер Сигал
  
Актеры:
Дженнифер Лопес, Ванесса Энн Хадженс, Майло Вентимилья, Леа Ремини, Фредди Строма, Трит Уильямс, Шарлин Йи, Дэйв Фоли, Ларри Миллер, Алан Айсинберг
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, — ведь никогда не поздно начать сначала!

Купить билет
Сегодня
18:00 Киносити
21:55 Киносити
Завтра
18:00 Киносити
21:55 Киносити
12 января, суббота
18:00 Киносити
21:55 Киносити
13 января, воскресенье
18:00 Киносити
21:55 Киносити
14 января, понедельник
18:00 Киносити
21:55 Киносити
15 января, вторник
18:00 Киносити
21:55 Киносити
16 января, среда
18:00 Киносити
21:55 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.