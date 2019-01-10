Уикенд Большого фестиваля мультфильмов

12 и 13 января на «Октаве» гости смогут поближе познакомиться с Большим фестивалем мультфильмов и его кураторами, а также увидеть финальный сезон мультсериала «Время приключений» и анимационный цикл «Эрнест и Селестина».

Большой фестиваль мультфильмов считается крупнейшим событием в мире анимационного кино и ежегодно проходит в Москве и других городах с 2007 года.

12 января

16.00 — кураторы Большого фестиваля мультфильмов Маша Терещенко и Дмитрий Шлепнев познакомят с мероприятием, расскажут о его географии и важных вехах.

После презентации — показ анимационного цикла «Эрнест и Селестина», франко-бельгийских анимационных фильмов, основанных на одноименной серии книг для детей бельгийской писательницы и художницы Габриэль Венсан.

13 января

16.00 — весь финальный десятый сезон культового сериала «Время приключений» на большом экране «Октавы»! Сериал представит куратор канала Cartoon Network Russia Мария Казарез.

«Время приключений» стал одним из самых любимых анимационных сериалов не только для детей, но и для родителей. Мультфильм — один из самых высоко оцененных критиками за последние несколько лет.

Вход на оба показа — свободный!