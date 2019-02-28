Выходные в Туле: 1-3 марта

Первые весенние выходные пройдут с участием знаковых имен Райкин, Демидов, Бледный, Эдвард Атева. Кто это такие смотрите в нашем традиционном обзоре.

Концерты

Когда: 1 марта, пятница, 19.00

Где: Дворец культуры, ОАО Туламашзавод

Тула, улица Демидовская, 52

Цена: VIP балкон (VIP место с лучшим обзором + подарок от группы + автограф + вход с 17.30) — 1799 — 2199 р., фан-зона (автограф + вход с 17.30, чтобы занять места у сцены).

Начнем, с самого ожидаемого концерта недели. В пятницу на сцене Д. К. Туламашзавода выступят молодежные герои нашего времени группа «Пошлая Молли». На концерте у фанатов будет уникальный шанс услышать новый хитовый альбом «Грустная девочка с глазами как у собаки», послэмить + получить автограф группы и подарок от Кирюши Бледного!

Когда: 1 марта, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена:1000 р.

В пятницу на сцене Harat's pub выступит Александр Демидов. Бессменный участник «Квартета И» представит тулякам свою авторскую, поэтическо-музыкальную программу. В этой программе собрано все, что больше всего полюбилось его публике! Александр прочтет свои стихи и стихи своих любимых поэтов, свои колонки из «Русского Пионера» и отрывки из рассказов любимых авторов. Также поклонников ждут монологи из спектаклей «Квартета И», песни в авторском исполнении и ответы на вопросы зрителей из зала.

Когда: 2 марта, суббота, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена:800 р.

В субботу в культурном центре «Типография» выступит переродившаяся группа OQJAV. Музыканты представят новый альбом «Листики-цветочки». OQJAV (ранее «Окуджав») — российская инди-поп группа из Москвы, образованная в 2013 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга. Группа появилась в 2013 году, когда солистка группы «Обе две» Катя Павлова, осваивавшая в то время бас-гитару, и её друг Вадик Королев, незадолго до этого распустивший собственную группу «Пилар» («Пилар» когда-то продюсировал Леонид Бурлаков) и продолжавший писать тексты, решили объединиться и создать собственный творческий проект. Позже к ним присоединился Даниил Шайхинуров (он же Daniel Shake), входящий в состав инди-поп-дуэта La Vtornik.

Когда: 1 марта, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700−1500 р.

В Городском концертном зале выступит певица Ляля Размахова. Ляля Размахова — певица, исполнительница русского шансона с проникновенным тембром голоса и необыкновенной харизмой. Ее концерты — это всегда праздник, особенно для женщин. Песни «Провинциалочка», «Королева», «Разгуляй» о женской судьбе всегда находили отклик в их сердцах.

На концерте артистка представит свою новую программу «Спасибо, что ты есть…», все песни которой будут исполнены в режиме живого звука.

Когда: 3 марта, воскресенье, 18.00

Где: Храм Святых Апостолов Петра и Павла, Тула, улица Льва Толстого, 85

Цена: 400 р.

В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится концерт органиста лютеранской церкви святого Фомы в Лейпциге Штефана Кислинга.

В программе концерта: И. С. Бах , Й. Г. Райнбергер , Ф. Мендельсон-Бартольди, Вай Шанг Ли.

Штефан Кисслинг — органист (ассистент) в Лейпцигской церкви св. Фомы. Эта церковь всемирно известна тем, что почти тридцать лет здесь работал сам Иоганн Себастьян Бах.

Вечеринки

Когда: 2 марта, суббота, 17.00 (открытие состоится в 18.00)

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: Fan — 350 р., Vip — 600 р. Для всех акция: 3+1, чтобы получить бесплатный проход, приведи с собой три друга.

На сцене M2 состоится масштабная вечеринка музыкального объединения Diaspora. Это сработанная команда творческих молодых людей с огромным потенциалом и большим опытом проведения различных мероприятий для молодежи по всей территории нашей необъятной страны.

На сцене выступят: Эдвард Атева, Mugenn и Champloo Draft, Diaspora Squad, и тульские исполнители. Также в программе мощные сеты диджеев, световое шоу и зажигательные танцы тверк.

Театр

Когда: 2 марта, суббота, 15.00, 3 марта, воскресенье, 13.00

Где: Ясная Поляна, дом культуры, Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

Цена: 400 р.

В рамках Года театра на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты мастерской Константина Райкина — второкурсники актерского факультета «Высшей школы сценических искусств».

Будущие актеры покажут представление «Живая речь» и класс-концерт «Школа. Метро. Сны». Некоторые этюды, вошедшие в гастрольную программу, были показаны студентами мастерской на Международном театральном фестивале «Kultur on Tour» в Бремене в январе этого года.

Студенты покажут интервью в жанре документального театра, которые собирали в течение трёх месяцев и раскроют секреты становления будущих актеров.

Когда: 1 марта, пятница, 19.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 350 р., требуется предварительная запись по тел. 8−910−943−74−33

«Эрмитаж» начинает весну большим театрально-концертным представлением от молодых тульских талантов!



В программе:

Ричард Матесон, «Нажмите кнопку». В нетипичном для себя драматическом амплуа выступят квнщики Тулы из «Сборной Тульской области».

Романсы в исполнении юной Мелиссы Эллисон, победительницы многочисленных международных певческих конкурсов.

Авторская песня в исполнении Сергея Шишкова.

Стихи от молодого поэта Владимира Пейсахова.

Поэтический монолог в исполнении Марии Пейсаховой, взывающий к самым прекрасным чувствам.

События

Когда: 2 марта, суббота, 13.00

Где:"Родина", молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20

Вход свободный.

В субботу в молодежном центре «Родина» пройдет конкурс рок-исполнителей «Стальные звёзды». В конкурсе примут участие молодые рок-группы (до 3 лет), а так же сольные исполнители, выступающие в стиле РОК.

Молодые рок-звезды представят публике по 2−3 собственные композиции. Победитель конкурса получит роль первого плана, а лучшая группа примет участие в записи песен в новой металл-опере «Первая волна».

Конкурс организован музыкальным театром Gorizont Entertainment, рок-группой STEEL STARS при поддержке МБУ «Молодежного многопрофильного центра „Родина“ и организации проката музыкального оборудования „Сделай громче“.

Когда: 2−3 марта, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Макси, торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

Вход свободный.

На выходных состоится весенний дизайн-маркет изделий ручной работы „Конфетти“.

На первом этаже в большом атриуме гостей ждет насыщенная развлекательная программа: ярмарка дизайнерских изделий и подарков к 8 марта, модный показ, фото- и бьютизона, выступление артистов, музыка и теплый прием!

Лекции

Когда: 1 марта 2019, пятница, 18.00

Где: Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: 250 р.

В пятницу Тулу посетит мастер из монастыря Шаолинь. Встреча пройдет в Тульском областном художественном музее. В рамках встречи шаолиньский мастер Ши Синцзюнь проведёт мастер-класс по каллиграфии, а также расскажет об истории и традициях шаолиньского монастыря.

Спорт

Когда: 1−3 марта, пятница-воскресенье, 14.00.

Где:"Новое поколение», Тула, Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

В «Новом поколении» пройдут Всероссийские соревнования по рукопашному бою. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 12−17 лет, 18−21 года, посвященного памяти Героев России, туляков росгвардейцев: Сергея Бурнаева, Дмитрия Горшкова, Евгения Рындина, погибшим при исполнении служебного долга.

Когда: 2 марта, суббота, 09.00

Где: «Ясная Поляна», территория музея-усадьбы

Подробную информацию о заявках можно получить по телефонам: +7−910−553−57−94, +7−920−273−75−99

На территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2019». Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин.

Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут пройдет через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Льва Толстого.

Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 15 км и 30 км, получат медали, грамоты и подарки. У всех состязавшихся на память останутся номера и жетоны; кроме того, они получат свидетельства об участии в соревнованиях. Подробности в афише.

Когда: 1−3 марта, пятница-воскресенье, 14.00

Где: Городской Центр баскетбола, Тула, ул. Демьянова, д. 26 а

Вход свободный.

В городском центре баскетбола пройдет областное первенство по баскетболу. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 2005 года рождения и моложе. На соревнованиях будут представлены команды СШ «Игровые виды спорта» и команды спортсменов из Тульской области.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В кино выходит фильм Клинта Иствуда основанный на реальных событиях. В центре сюжета окажется престарелый ветеран Второй Мировой войны, берущийся нынче на любую работу и случайно попадающий в наркобизнес. В роли ветерана выступил сам Клинт Иствуд. Совершенно случайно загадочные люди предлагают ему работу водителя, чья задача просто перевозить грузы по указанной дороге. Непыльная работёнка оборачивается прибыльным делом, ведь старый Эрл оказывается втянут в дела местного мексиканского наркокортеля, где оказался перевозчиком для товара. Позже герой начинает понимать, что за ним уже вовсю следят агенты федеральных служб, в чьё поле зрение он успел попасть своими загадочными маршрутами. А также самой его жизни может начать грозить опасность, если конкуренты решат убрать такого успешного и прибыльного «мула».

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российская картина о непростой судьбу любовниц. Однажды в баре знакомятся три девушки, объединённые одинаковой судьбой - каждая из них недавно рассталась со своим возлюбленным, когда выяснилось, что тот на самом-то деле женат. И вот три подружившиеся "любовницы" решают устроить месть для своих бывших, чтобы вернуть должок за причинённые обиды. Правда этого им оказывается мало и по достижении заветной цели троица объединяется в настоящий слаженный коллектив по выведению на чистую воду всех неверных мужей.

Главные роли сыграли востребованные актрисы: Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова. В качестве композитора к фильму выступила российская певица и лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.