Страна: Россия, Латвия, Чехия, 2019

Премьера: в РФ 01.03.2019

Режиссер: Михаил Идов

Актеры: Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Полина Ауг, Семен Штейнберг, Вильма Кутавичюте, Ольга Дибцева, Даниэль Шифрин

Жанр: драма

Продолжительноcть: 100 мин

1984 год. Борис Аркадьев, самый популярный эстрадный юморист Советского Союза, медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Доведенный до края, Аркадьев начинает вынашивать опасные планы.