Юморист
Страна:
Россия, Латвия, Чехия, 2019
Премьера:
в РФ 01.03.2019
Режиссер:
Михаил Идов
Актеры:
Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Полина Ауг, Семен Штейнберг, Вильма Кутавичюте, Ольга Дибцева, Даниэль Шифрин
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
100 мин
1984 год. Борис Аркадьев, самый популярный эстрадный юморист Советского Союза, медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Доведенный до края, Аркадьев начинает вынашивать опасные планы.
Сегодня
|12:20
|Алмаз Синема
|19:25
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
Завтра
|12:20
|Алмаз Синема
|19:25
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
3 марта, воскресенье
|12:20
|Алмаз Синема
|19:25
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
4 марта, понедельник
|12:20
|Алмаз Синема
|19:25
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
5 марта, вторник
|22:50
|Синема Стар
6 марта, среда
|22:50
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:20
19:25
|Синема Стар
|
22:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:20
19:25
|Синема Стар
|
22:50
3 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:20
19:25
|Синема Стар
|
22:50
4 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:20
19:25
|Синема Стар
|
22:50
5 марта, вторник
|Синема Стар
|
22:50
6 марта, среда
|Синема Стар
|
22:50