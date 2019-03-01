Футболист «Арсенала» купил жене Peugeot

Михаил и Татьяна Левашовы в Дилерском центре Peugeot.

Группа компаний «Автокласс», в которую входит дилерский центр Peugeot, уже не первый год сотрудничает с ПФК «Арсенал». Автомобильный холдинг неоднократно предоставлял клубу автомобили для спортсменов и решения административных задач. Многие футболисты и сотрудники клуба обслуживают свои автомобили в официальных сервисных центрах ГК «Автокласс».

Один из самых ярких и любимых болельщиками игроков «Арсенала», наш земляк, талантливый голкипер Михаил Левашов вместе с женой Татьяной приобрели для нее кроссовер Peugeot 3008 в дилерском Центре Peugeot&Citroen ГК «Автокласс».

Михаил Левашов — Мы выбирали между несколькими марками и моделями кроссоверов, и в нашем списке был Peugeot 3008. Супруге понравился его внешний дизайн и наличие множества полезных электронных систем в комплектации. Но чтобы понять, что реально представляет собой автомобиль, нужно на нем прокатиться, и мы приехали в Дилерский Центр Peugeot на тест-драйв.

После пробной поездки нам обоим стало ясно: в этом автомобиле созданы все условия для комфорта водителя и пассажиров. «Последней каплей» стал цвет: в палитре Peugeot 3008 оказался насыщенный красный, о которым Татьяна как раз и мечтала. В этот момент всё было окончательно решено))).

Наш автомобиль - в максимальной комплектации, и супруге очень нравится его электронное наполнение. Здесь есть помощь при парковке, ограничитель скорости, который предотвращает столкновение, автоматическое переключение ближнего-дальнего света фар, контроль полосы движения.

Машину мы забрали не сразу, потому что решили установить на нее дополнительное оборудование (сигнализацию и т. д.). Всё это было сделано очень оперативно, и уже через пару дней супруга села за руль своего нового авто. Впечатления пока только позитивные.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 – одна из самых ярких и интересных моделей марки. Кстати, этот кроссовер был признан лучшим автомобилем 2017 года в Европе, и совершенно справедливо – он необыкновенно красив снаружи и внутри и невероятно инновационен.

Автомобиль оснащен системой i-Cockpit® Amplify, которая задействует практически все органы чувств: она позволяет настроить цвет и яркость подсветки, громкость и тембр музыки, одну из 5 программ точечного массажа и даже выбрать аромат в салоне.

Кроссовер может быть оснащен турбированным бензиновым или дизельным двигателем, мощным и экономичным (расход составляет в среднем 6 и 4,8 л на 100 км соответственно). Список оборудования практически бесконечен: светодиодные поворотные фары, активный ограничитель скорости, две камеры, фронтальная и заднего вида, датчики парковки, помощь при парковке, функция автоматического открывания багажника.

3008 – городской кроссовер с внедорожным потенциалом: внушительными 220 мм дорожного просвета от порогов и системой Grip Control с несколькими режимами под разное состояние дороги. Машина отлично держит дорогу, быстро выравнивается при заносе, выезжает даже по глубоким колеям. Надежность и комфорт дополняет полная адаптация к российским условиям: в автомобиле установлена стальная защита, подкрылки, нанесен антикор и антигравий, 100% оцинковка кузова.

В марте на эту модель действует выгода до 400 000 рублей. Кроме того, каждый покупатель получает подарок - сертификат на ТРИ бесплатных технических обслуживания у официального дилера!

Для покупки Peugeot 3008 и других моделей Дилерский Центр предлагает широкий выбор программ – trade-in, кредит, лизинг - которые удовлетворят самого требовательного клиента. Одобрение кредитной сделки происходит в течение 30 минут. Если у вас есть автомобиль, который вы хотите обменять на новый, приезжайте в Peugeot: здесь оценка по трейд-ин - до 100% от рыночной стоимости!

Из истории вопроса

Партнерство Группы компаний «Автокласс» и ПФК «Арсенал» началось еще до выхода нашего клуба в высший российский футбольный дивизион: в 2014 году футбольному клубу было передано в пользование шесть автомобилей.

Сотрудничество было продолжено в 2018 году. Символично, что именно во время проведения в России Чемпионата мира по футболу «Автокласс» и «Арсенал» заключили новое партнерское соглашение. Благодаря ему автопарк канониров пополнился двумя новыми автомобилями.

Илья Терехов, генеральный директор ГК «Автокласс» — Наша компания активно сотрудничает со многими спортивными организациями, поддер­живает курс на развитие спорта в регионе. Мы очень рады, что футболисты «Арсенала» выбирают для себя и своих семей модели, представленные в дилерских центрах нашего автохолдинга. Уверен, что с нашими автомобилями поездки будут максимально комфортными, безопасными и приносящими удовольствие от вождения.

Официальный дилер Peugeot и Citroen — Группа компаний «Автокласс» Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.

Тел. (4872) 70−60−30.