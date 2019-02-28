Штефан Кислинг. Концерт органной музыки

В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится концерт органиста лютеранской церкви святого Фомы в Лейпциге Штефана Кислинга.

В программе концерта: И. С. Бах , Й. Г. Райнбергер , Ф. Мендельсон-Бартольди, Вай Шанг Ли.

Штефан Кисслинг — органист (ассистент) в Лейпцигской церкви св. Фомы. Эта церковь всемирно известна тем, что почти тридцать лет здесь работал сам Иоганн Себастьян Бах.

На концертах и церковных службах в Лейпцигской церкви св. Фомы выступает как солист, а также с оркестром Гевандхауза и хором церкви св. Фомы. Играл в знаменитых Берлинском и Шверинском кафедральных соборах, крупнейших церквях в Бамберге, Фульде, Лулео, в Церкви св. Петра в Герлице, Церкви св. Фомы в Нью-Йорке, Вашингтонском кафедральном соборе. Концертировал в Швеции, Финляндии, Литве, Польше, Австрии, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, США, России, Австралии.

С 1999 года Штефан Кисслинг — органист и художественный руководитель международного цикла концертов в Монастырской церкви в Котбусе. В 2008 году работал органистом в Брауншвайгском кафедральном соборе. Преподает в Лейпциге и Котбусе. Имеет записи на радио и телевидении.

Основнное направление репертуара — произведения эпохи барокко (Бах, Букстехуде, Векманн), а также поздний романтизм и модернизм (Рейнбергер, Карг-Элерт, Дюрюфле, Регер). Неоднократно был первым исполнителем произведений современных авторов.

Цена: 400 р.