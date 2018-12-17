Александр Демидов «Квартет И»

На сцене Harat`s Pub бессменный участник «Квартет И» Александр Демидов представит свою авторскую, поэтическо-музыкальную программу.

Александр постарался собрать в рамках одной программы ВСЁ, что по его мнению, больше всего полюбилось его публике! Многие знают, что он пишет стихи, но знакомы с ними большей частью только по его песням. Многие слышали о сотрудничестве Александра с журналом «Русский Пионер», но не все желающие смогли прочитать то, что он для него написал. Вот и возникла идея создать программу, в которой Александр читает свои стихи и стихи своих любимых поэтов, свои колонки из «Русского Пионера» и отрывки из рассказов любимых авторов. В программе монологи из спектаклей «Квартета И», песни в авторском исполнении и ответы на вопросы зрителей из зала.