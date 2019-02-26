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Литературно-поэтический вечер в «Эрмитаже»

Литературно-поэтический вечер в «Эрмитаже»

«Эрмитаж» начинает весну большим театрально-концертным представлением от молодых тульских талантов!

В программе:

  • Ричард Матесон, «Нажмите кнопку». В нетипичном для себя драматическом амплуа выступят квн-щики Тулы из «Сборной Тульской области».
  • Романсы в исполнении юной Мелиссы Эллисон, победительницы многочисленных международных певческих конкурсов.
  • Авторская песня в исполнении Сергея Шишкова.
  • Стихи от молодого креативного поэта Владимира Пейсахова.
  • Поэтический монолог в исполнении марии Пейсаховой, взывающий к самым прекрасным чувствам.

Стоимость: 350 р., требуется предварительная запись по тел. 8−910−943−74−33

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
1 марта 2019, пятница
19:00
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