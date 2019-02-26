Литературно-поэтический вечер в «Эрмитаже»
«Эрмитаж» начинает весну большим театрально-концертным представлением от молодых тульских талантов!
В программе:
- Ричард Матесон, «Нажмите кнопку». В нетипичном для себя драматическом амплуа выступят квн-щики Тулы из «Сборной Тульской области».
- Романсы в исполнении юной Мелиссы Эллисон, победительницы многочисленных международных певческих конкурсов.
- Авторская песня в исполнении Сергея Шишкова.
- Стихи от молодого креативного поэта Владимира Пейсахова.
- Поэтический монолог в исполнении марии Пейсаховой, взывающий к самым прекрасным чувствам.
Стоимость: 350 р., требуется предварительная запись по тел. 8−910−943−74−33
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
1 марта 2019, пятница
19:00