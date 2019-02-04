В Городском концертном зале выступит певица Ляля Размахова. На концерте артистка представит свою новую программу «Спасибо, что ты есть…», все песни которой будут исполнены в режиме живого звука.

Ляля Размахова — певица, исполнительница русского шансона с проникновенным тембром голоса и необыкновенной харизмой. Ее концерты — это всегда праздник, особенно для женщин. Песни «Провинциалочка», «Королева», «Разгуляй» о женской судьбе всегда находили отклик в их сердцах.

Ляля Размахова работала с такими мэтрами эстрады как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Дмитрий Маликов, Евгений Кемеровский, Стас Пьеха, Ольга Кормухина, Александр Кальянов и многие другие. Финалистка и победительница многих музыкальных конкурсов.

Голос певицы звучит на радиостанциях Москвы, городов России и зарубежья. Видеоклипы и ролики Ляли Размаховой можно увидеть в эфире телеканалов «Шансон ТВ» и «Ля-минор». Артистка была участницей многих телепроектов: «Рецепты судьбы с Надеждой Бабкиной», «Интуиция» на ТНТ, «Званый ужин» на РЕН ТВ, «Столица. Ночной канал», «Поле чудес», «Давай поженимся», «Малахов+" и «Модный приговор» на Первом канале, «Слово за слово», «Два рояля» и «Сто к одному» на телеканале «Россия» и многих других. В 2011 году певица Ляля Размахова снялась в кинофильме «Легенда № 17».

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86; 8 (905) 621-60-02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)