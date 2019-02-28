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Идём в Караоке-Лофт «ЛюдИ»: вкусная еда, красивая атмосфера и песни

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Идём в Караоке-Лофт «ЛюдИ»: вкусная еда, красивая атмосфера и песни

Бронируйте столик для уютного вечера или события. 

Наступает весна, и Караоке-Лофт «ЛюдИ» приглашает к себе всех, кто хочет провести приятный вечер, романтическое свидание или отдохнуть душевной компанией друзей, и попробовать новые вкусные блюда.

Здесь вы сможете выйти на сцену и спеть песню. Не важно есть ли у вас вокальный талант или «медведь на ухо наступил», здесь поют все, и нет причин стесняться!

Кроме музыки и песен, здесь можно прекрасно поужинать. 

В Караоке-Лофт «ЛюдИ» теперь «творит» новый шеф-повар. Приходите и пробуйте новые гастрономические чудеса от шефа!

«Звезда родилась». Салат из любовно пророщенных шеф-поваром маш-бобов, с пряным маслом и сладким салатным луком. Сытным дополнением послужит свинина, тушенная в томатном соусе с ароматным тимьяном.

 

«Чикаго». Свиное ребро в медово-горчичной глазури, обжаренное на гриле. Подается с легким салатом из свежих кабачков, моркови, огурца, редиса, заправленным пикантным соусом с чили и ароматными травами.

«В джазе только девушки». Салат из маринованных в пряном масле слайсов тилапии, болгарского перца, огурца, сладкого лука. Подаётся на лодочке салатного листа Айсберг.

Выбирайте свои любимые блюда из обычного или постного меню. 

В караоке-лофт «ЛюдИ» вы точно успеете на обед.
Бизнес- ланч здесь длится с 12:00 до 17:00. А на масленичной неделе гостей ждёт блинный бизнес-ланч!
 
Этой весной «ЛюдИ» дарят всем всем женским компаниям скидку 20% на согревающие напитки до 23.00.

А ещё здесь можно разместиться в уютной и красивой vip-комнате, и отдохнуть в интимной обстановке без лишних глаз.

Её преимущества:

  • отдельная караоке система,
  • отсутствие очереди,
  • возможность пригласить персонального dj,
  • уединённость,
  • свой танцпол.
Приходите в Караоке-Лофт «ЛюдИ»,
и наполняйтесь весенним настроением!
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Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 1
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 2
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 3
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 4
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 5
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 6
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 7
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 8
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 9
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 10
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 11
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 12
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 13
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 14
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 15
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 16
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 17
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 18
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 19
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 20
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 21
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 22
Идём в ресторан: вкусная еда, красивая атмосфера и караоке, Фото: 23
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Караоке-Лофт «ЛюдИ» 

Тула, Ленина пр. 85Б
8 (4872) 52-07-07

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вчера, в 17:01 0
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