Идём в Караоке-Лофт «ЛюдИ»: вкусная еда, красивая атмосфера и песни
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Наступает весна, и Караоке-Лофт «ЛюдИ» приглашает к себе всех, кто хочет провести приятный вечер, романтическое свидание или отдохнуть душевной компанией друзей, и попробовать новые вкусные блюда.
Здесь вы сможете выйти на сцену и спеть песню. Не важно есть ли у вас вокальный талант или «медведь на ухо наступил», здесь поют все, и нет причин стесняться!
Кроме музыки и песен, здесь можно прекрасно поужинать.
В Караоке-Лофт «ЛюдИ» теперь «творит» новый шеф-повар. Приходите и пробуйте новые гастрономические чудеса от шефа!
«Звезда родилась». Салат из любовно пророщенных шеф-поваром маш-бобов, с пряным маслом и сладким салатным луком. Сытным дополнением послужит свинина, тушенная в томатном соусе с ароматным тимьяном.
«Чикаго». Свиное ребро в медово-горчичной глазури, обжаренное на гриле. Подается с легким салатом из свежих кабачков, моркови, огурца, редиса, заправленным пикантным соусом с чили и ароматными травами.
«В джазе только девушки». Салат из маринованных в пряном масле слайсов тилапии, болгарского перца, огурца, сладкого лука. Подаётся на лодочке салатного листа Айсберг.
Выбирайте свои любимые блюда из обычного или постного меню.
Бизнес- ланч здесь длится с 12:00 до 17:00. А на масленичной неделе гостей ждёт блинный бизнес-ланч!
Этой весной «ЛюдИ» дарят всем всем женским компаниям скидку 20% на согревающие напитки до 23.00.
А ещё здесь можно разместиться в уютной и красивой vip-комнате, и отдохнуть в интимной обстановке без лишних глаз.
Её преимущества:
- отдельная караоке система,
- отсутствие очереди,
- возможность пригласить персонального dj,
- уединённость,
- свой танцпол.
Приходите в Караоке-Лофт «ЛюдИ»,и наполняйтесь весенним настроением!
Караоке-Лофт «ЛюдИ»
Тула, Ленина пр. 85Б
8 (4872) 52-07-07