Письмена на воде. Каллиграфия Чаньских мастеров

В рамках встречи шаолиньский мастер Ши Синцзюнь проведёт мастер-класс по каллиграфии, а также расскажет об истории и традициях шаолиньского монастыря.

Мероприятие организовано совместно с НКО «Время весны» при содействии Тульской Региональной Федерации Шаолиньского ушу. Его проведёт Ши Синцзюнь — мастер из монастыря Шаолинь. Он — посвященный монах шаолиньской традиции в 32-м поколении, шаолиньский усэн (монах-боец), блестящий мастер ушу, знаток шаолиньской медицины, каллиграфии, истории и культуры Китая! В монастырь попал в возрасте 6,5 лет и прожил в нем более 20 лет!

Вы увлекаетесь культурой Китая и мечтаете узнать о ней больше непосредственно от носителей? А может, даже изучаете язык, но иероглифы не слушаются и необходимо освоить азы каллиграфии? Тогда ничего не планируйте на вечер этой пятницы и приходите на встречу в музей!

Стоимость: 250 р.