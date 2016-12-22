Выходные в Туле: 23-25 декабря

Ночное катание на коньках, лыжный кросс, целый город конструкторов, выставка кукол ждут нас на этой неделе.

Предлагаем вашему вниманию программу на предпоследние выходные 2016 года!

концерты

СаваИгнатич

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

23 декабря 2016, пятница 19.00

Билеты от 800 Р

Группа «СаваИгнатич» представит новогоднюю программу «Если есть любовь». Группа «СаваИгнатич» — это качественная музыка о любви на стыке поп и русского шансона. На предновогоднем концерте группа исполнит все песни с альбома «Если есть любовь», EP «Открытый космос» и популярные хиты российских исполнителей — Елены Ваенги, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, IOWA и других.

играй гармонь

Гармоника Джаз

Дворец культуры железнодорожников

Тула, улица Демонстрации, 134

24 декабря 2016, суббота 17.00

Билеты от 250 Р

Отличительной чертой творчества «Гармоника Джаз» стали смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов. Перекликаясь со звуками зажигательных рифов бас-гитары, впечатляющим своей мощью барабанов и неповторимым голосом вокалистки в народно-академическом стиле — двухрядная хроматическая гармоники, обладающая неповторимой притягательной силой всецело раскрывает колорит и возможности, как эстрадный инструмент.

ночной лёд

Ночной лёд: Новый год

Юбилейный, ледовый дворец

Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

24 декабря 2016, суббота 00.00

400 Р — со своими коньками, 500 Р — с коньками в аренду.

Новогодний «Ночной лёд» это игры и конкурсы на льду, профессиональный фотограф, подарки от партнёров, приз за лучший тематический образ.

вставай на лыжи

Новогодняя лыжная гонка

Богородицк, лыжная база МУДО ДЮСШ им. А. Е. Виндмана («Лесная»)

25 декабря 2016, воскресенье 12.00

В 12.00 будет массовый старт по группам. Стиль — свободный. Возрастных ограничений в соревновании нет. Регистрация для участия в лыжной гонке открывается в 10.00. Приглашаются все желающие!

куколки

Путешествие в сказку

МузейНеИгрушки

Тула, пр. Ленина, 31

С 23 декабря

В экспозиции «Путешествие в сказку» будут представлены лучшие куклы известных российских авторов, большинство из которых приедут в Тулу прямо с крупнейшей международной выставки «Искусство куклы — 2016», проходившей на прошлой неделе в московском Гостином дворе! Поразительные по качеству и одухотворенности работы художников никого не оставят равнодушным!

нарисованное рождество

Рождество. Графика, живопись, фильмы

Дом Крафта

Тула, пр. Ленина, 25

На выставке «Рождество» представлены живописные работы, эскизы и выполненные на целлулоиде декорации к мультфильму, сопровождающиеся комментариями автора. Сам фильм Михаила Алдашина «Рождество» посетители смогут увидеть в режиме нон-стоп.

как писать стихи

Несистематический курс литературы: Дмитрий Воденников

Ясная Поляна, дом культуры

24 декабря 2016, суббота 15.00

Регистрация

Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, радиоведущий. Для этого — чтоб быть чем-то новым — НЕ НАДО ни писать верлибром, ни писать метрически, ни что-то особо крутить со шрифтом или еще с чем-то, ни отказываться что-то крутить. Для этого надо просто — честно в себя всматриваться. Не подглядывать (потому что подглядывать за собой невозможно), а именно всматриваться. Уверяю вас, результаты будут ужасающе.

детям

Новогодний город конструкторов

Likerka Loft, торгово-развлекательный комплекс

Тула, проспект Ленина, 85-б

23−25 декабря 2016

На одной площадке будут собрано множество самых разных конструкторов, и с каждым из них ваши дети смогут бесконечно играть, фантазировать, изучать. А вдобавок — всеми любимые паровозики и огромная железная дорога!

настоящий дед мороз

Дед Мороз из Великого Устюга и его друзья Смешарики

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

25 декабря 2016, воскресенье 13.00

В далёких заснеженных лесах Великого Устюга над вековыми соснами возвышается терем узорчатый. И не простой этот терем — здесь живет главный Волшебник страны — Российский Дед Мороз. Здесь он исполняет самые заветные мечты, встречает гостей круглый год и дарит настоящую волшебную сказку.

немного сказки

По щучьему велению

Тульская областная филармония

Тула, проспект Ленина, 51

С 23 по 28 декабря

«По щучьему велению» — настоящее новогоднее шоу по мотивам русской народной сказки, с красочными костюмами и декорациями пронизанное современными ритмами. Это настоящий маскарад самых забавных персонажей. Озорник и недотёпа Емеля вновь творит чудеса вместе со своей помощницей Щукой и артистами фольклорного ансамбля «Услада». В фойе перед спектаклем — игры, хороводы и забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

а что в кино?

На этой неделе в прокат вышли новые фильмы.

В этот новый год любимые герои «Ёлок» все также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина.

По сюжету фильма «Пассажиры» космический корабль, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.

«Американская пастораль» — это панорама разрушения классических американских ценностей эпохи войны во Вьетнаме, студенческих протестов, разрыва поколенческих связей и рождения альтернативных субкультур и идеологий.

С 24 декабря в кинотеатрах города стартуют две российские премьеры.

Новая часть «Трёх богатырей» расскажет о Морском царе, который решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.