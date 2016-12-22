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Человек года-2016: Власть

Человек года-2016: Власть

Кто достоин почетного звания? Это мы определим традиционным народным голосованием.

Myslo приступил к нашему традиционному уже декабрьскому проекту «Выборы-2016». Туляки уже выбирают «Модника года», «Место года», «Супермаркет года».

«Человека года-2016» по версии Myslo мы будем выбирать в пяти номинациях: власть, спорт, бизнес, искусство и народные герои. В каждой номинации на звание «Человека года-2016» претендуют 10 человек.

Сегодня стартует первая номинация: «Власть».

Как голосовать?

Голосовать за номинантов можно один раз в сутки, при этом необязательно быть зарегистрированным пользователем Myslo. Каждый раз вам будут предлагаться разные «пары» - вам нужно будет выбрать из каждой человека, который, на ваш взгляд, заслуживает звания «Человек года». Под голосовалкой выводится рейтинг номинантов.

9 января мы подведем итоги голосования и объявим, кто стал «Человеком года-2015» в каждой из номинаций по версии Myslo.

 

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