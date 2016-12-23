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Какие обследования нужно проходить женщинам в разном возрасте

Какие обследования нужно проходить женщинам в разном возрасте

На что необходимо обращать внимание для сохранения женского здоровья.

Регулярные профилактические медицинские обследования у гинеколога – главная защита для каждой женщины от серьёзных заболеваний, которые врач может заметить ещё в самом начале или даже до проявления основных симптомов.

Небольшие финансовые затраты на исследования могут оказаться с лихвой оправданы, если помогут вовремя заметить опасные
изменения здоровья.

Вот какие исследования рекомендуют врачи женщинам в разном возрасте.

 

Женщины старше 20 лет.

  1. Осмотр влагалища и шейки матки на наличие эрозий, доброкачественных опухолей — папиллом и кондилом (каждые 6 месяцев);
  2. Обследование молочных желез (каждые 6 месяцев);
  3. УЗИ молочных желез (каждые 6 месяцев). Раннее диагностирование рака молочной железы значительно повышает эффективность его лечения;
  4. Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год). Данный тест позволяет эффективно выявлять рак шейки матки на начальных стадиях, когда болезнь хорошо поддается лечению. С 20 до 30 лет женщинам рекомендуется сдавать этот анализ раз в два года.
  5. ПЦР-диагностика (анализ на скрытые инфекции).

 

Женщины старше 30 лет.

Гинекологическое обследование  (каждые 6 месяцев):

  1. Осмотр молочных желез;
  2. Осмотр влагалища и шейки матки;
  3. Мазок на микрофлору влагалища;
  4. ПЦР – исследование на ЗППП и различные урогенитальные инфекции,
  5. Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).

 

Женщины старше 35 лет

Гинекологическое обследование (1 раз в год):

  1. Осмотр молочных желез;
  2. Осмотр влагалища и шейки матки;
  3. Мазок на онкоцитологию;
  4. УЗИ малого таза;
  5. Онкомаркеры.

 

Женщины старше 40 лет.

  1. Осмотр молочных желез (1 раз в год);
  2. Осмотр влагалища и шейки матки (1 раз в год);
  3. Мазок по Папаниколау (если есть вероятность заболевания, то такой мазок нужно делать 3 раза в год, он помогает выявить предраковые, а также раковые клетки опухолей шейки матки), исследование влагалищного содержимого, определение уровня рН влагалища;
  4. УЗИ органов малого таза (1 раз в год);
  5. Маммография – для выявления рака молочной железы (1 раз в год). Однако, в зависимости от генетических особенностей, семейной истории и других факторов риска врач может порекомендовать более частое проведение маммографии. Использующиеся при этом рентгеновские аппараты отличаются малой дозой облучения и могут обнаружить опухоль за три года до того, как вы ее почувствуете.

Женщины старше 45 лет.

  1. Осмотр молочных желез (1 раз в год);
  2. Осмотр влагалища и шейки матки (1 раз в год);
  3. УЗИ органов малого таза (1 раз в год);
  4. Маммография – для выявления рака молочной железы (1 раз в год);
  5. Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).

Женщины старше 50 лет.

  1. Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).
  2. УЗИ органов малого таза (1 раз в 2 года).
медицинские центры тулы

В этих медицинских центрах можно пройти обследование на современном оборудовании и при необходимости – лечение у грамотного гинеколога. 

 

Л`Мед, многопрофильная клиника
 

Отделение оперативной гинекологии с лазерным оборудованием:

  • Прижигание эрозии шейки матки,
  • Удаление папиллом, кондилом. 

Все современные исследования:

  • УЗИ,
  • Кольпоскопия,
  • Гистероскопия,
  • Цифровой рентген.

Любые виды анализов:

  • Полный спектр гормонов (фертильность и репродукция, пренатальная диагностика),
  • Онкомаркеры,
  • ПЦР-диагностика любых инфекций, передающихся половым путём,
  • Урогенитальный биоценоз или фемофлор (абсолютно все микроорганизмы слизистых оболочек половых путей),
  • Бактериологические посевы,
  • Молекулярно-генетические исследования.

Все исследования проводятся на современном оборудовании специалистами высокого класса.

 

Тула, улица Токарева, 82
8 (4872) 49-57-57

l-med.ru

 

Артмед, медицинский центр
 

  1. Диагностика на современном высокоэффективном оборудовании (УЗИ, кольпоскопия).
  2. Лечение воспалительных заболеваний (аднексит, эндометрит, вульвит, и т.д.), эндометриоза, эрозии шейки матки, цистита, бесплодия и других гинекологических заболеваний.
  3. Лечение гормональных нарушений (нарушений менструального цикла, климатических расстройств и других).
  4. Консультация и подбор контрацепции.

Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 15
8 (4872) 36-55-55

artmed-clinic.ru

 

Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»


 
 
Консервативная гинекология:
 
  • Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;
  • Лечение доброкачественных заболеваний яичников;
  • Коррекция нарушений менструального цикла;
  • Консервативное лечение при бесплодии;
  • Лечение патологии первой половины беременности.
 
Оперативная гинекология:
  • Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;
  • Лечение доброкачественных заболеваний яичников;
  • Коррекция нарушений менструального цикла;
  • Консервативное лечение при бесплодии;
  • Лечение патологии первой половины беременности.
  • Лечение заболеваний шейки матки (диатермоконизация радиохирургическая);
  • Диагностические выскабливания полости матки и гистероскопия при патологии эндометрия (удаление полипов шейки матки и полости матки, удаление ВМС);
  • Гистероскопия (удаление субмукозных узлов);
  • Лечение заболеваний матки и придатков (миома матки, кисты яичников, эндометриоз): полостные и эндоскопические операции;
  • Пластические операции на половых органах (на влагалище, шейке, половых губах);
  • Операции при опущении и выпадении половых органов с недержанием мочи;
  • Операции при бесплодии (непроходимость маточных труб, эндометриоз);
  • Хирургическая стерилизация. 
 
Плазмолифтинг в гинекологии.
 
Плазмолифтинг в гинекологии применяют в составе комплексной терапии хронического эндометрита и рекомендуют для лечения возрастных изменений половых органов. Подробнее о плазмолифтинге можно узнать на сайте больницы.

Все операции и процедуры проводятся с использованием профессионального оборудования, современных обезболивающих средств и с последующей реабилитацией.

Тула, улица Дмитрия Ульянова, 8
Запись на платный приём: 8 (4872) 701-911, 8 (4872) 20-30-31,

zb-tula.ru

 

Эс Класс Клиник

 

 

  • Лечение эрозии шейки матки
  • Лечение инфекций
  • Медикаментозные аборты
  • Подбор контрацепции
  • Лечение бесплодного брака
  • Лечение ИППП
  • ЭКО
  • Восстановление девственности
  • Выскабливание
  • Интимная пластика
  • Видеокольпоскопия

Внимание, акция! До 15 января 2017 года комплексное обследование у гинеколога – всего за 1000 рублей!

В обследование входит:

  • Влагалищный осмотр;
  • Осмотр молочных желез;
  • Видеокольпоскопия;
  • Консультация врача-гинеколога;
  • Бесплатный мазок на флору.

Тула, ул. Епифанская, 54
8 (4872) 71-60-60

tula.s-classclinic.com

 

 

Консультант, медицинский центр

 

 

 

Консервативная гинекология:

  • Бесплодие;
  • Детская гинекология;
  • Гинекологическая эндокринология;
  • Кольпоскопия;
  • Нарушения менструальной функции;
  • Патологии эндометрия;
  • Вспомогательные репродуктивные технологии;
  • Миома матки;
  • Опущение половых органов;
  • ЭКО;
  • Воспалительные заболевания;
  • Климактерический синдром;
  • Контрацепция;
  • Патология шейки матки.

Оперативная гинекология:

  • Интимная пластика;
  • Недержание мочи;
  • Операции на матке;
  • Операции на яичниках;
  • Ранняя диагностика патологии шейки матки на диагностическом сканере TRUSCREEN;
  • Внематочная беременность;
  • Гистероскопия.

Акушерство.

 

Тула, ул. Коминтерна, д. 18-а, 20
8 (4872) 701-391

medcentr-tula.ru

 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:51 +1
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