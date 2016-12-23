Какие обследования нужно проходить женщинам в разном возрасте

На что необходимо обращать внимание для сохранения женского здоровья.

Регулярные профилактические медицинские обследования у гинеколога – главная защита для каждой женщины от серьёзных заболеваний, которые врач может заметить ещё в самом начале или даже до проявления основных симптомов.

Небольшие финансовые затраты на исследования могут оказаться с лихвой оправданы, если помогут вовремя заметить опасные

изменения здоровья.

Вот какие исследования рекомендуют врачи женщинам в разном возрасте.

Женщины старше 20 лет.

Осмотр влагалища и шейки матки на наличие эрозий, доброкачественных опухолей — папиллом и кондилом (каждые 6 месяцев); Обследование молочных желез (каждые 6 месяцев); УЗИ молочных желез (каждые 6 месяцев). Раннее диагностирование рака молочной железы значительно повышает эффективность его лечения; Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год). Данный тест позволяет эффективно выявлять рак шейки матки на начальных стадиях, когда болезнь хорошо поддается лечению. С 20 до 30 лет женщинам рекомендуется сдавать этот анализ раз в два года. ПЦР-диагностика (анализ на скрытые инфекции).

Женщины старше 30 лет.

Гинекологическое обследование (каждые 6 месяцев):

Осмотр молочных желез; Осмотр влагалища и шейки матки; Мазок на микрофлору влагалища; ПЦР – исследование на ЗППП и различные урогенитальные инфекции, Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).

Женщины старше 35 лет

Гинекологическое обследование (1 раз в год):

Осмотр молочных желез; Осмотр влагалища и шейки матки; Мазок на онкоцитологию; УЗИ малого таза; Онкомаркеры.

Женщины старше 40 лет.

Осмотр молочных желез (1 раз в год); Осмотр влагалища и шейки матки (1 раз в год); Мазок по Папаниколау (если есть вероятность заболевания, то такой мазок нужно делать 3 раза в год, он помогает выявить предраковые, а также раковые клетки опухолей шейки матки), исследование влагалищного содержимого, определение уровня рН влагалища; УЗИ органов малого таза (1 раз в год); Маммография – для выявления рака молочной железы (1 раз в год). Однако, в зависимости от генетических особенностей, семейной истории и других факторов риска врач может порекомендовать более частое проведение маммографии. Использующиеся при этом рентгеновские аппараты отличаются малой дозой облучения и могут обнаружить опухоль за три года до того, как вы ее почувствуете.

Женщины старше 45 лет.

Осмотр молочных желез (1 раз в год); Осмотр влагалища и шейки матки (1 раз в год); УЗИ органов малого таза (1 раз в год); Маммография – для выявления рака молочной железы (1 раз в год); Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).

Женщины старше 50 лет.

Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год). УЗИ органов малого таза (1 раз в 2 года).

медицинские центры тулы

В этих медицинских центрах можно пройти обследование на современном оборудовании и при необходимости – лечение у грамотного гинеколога.

Отделение оперативной гинекологии с лазерным оборудованием:

Прижигание эрозии шейки матки,

Удаление папиллом, кондилом.

Все современные исследования:

УЗИ,

Кольпоскопия,

Гистероскопия,

Цифровой рентген.

Любые виды анализов:

Полный спектр гормонов (фертильность и репродукция, пренатальная диагностика),

Онкомаркеры,

ПЦР-диагностика любых инфекций, передающихся половым путём,

Урогенитальный биоценоз или фемофлор (абсолютно все микроорганизмы слизистых оболочек половых путей),

Бактериологические посевы,

Молекулярно-генетические исследования.

Все исследования проводятся на современном оборудовании специалистами высокого класса.

Тула, улица Токарева, 82

8 (4872) 49-57-57

l-med.ru

Диагностика на современном высокоэффективном оборудовании (УЗИ, кольпоскопия). Лечение воспалительных заболеваний (аднексит, эндометрит, вульвит, и т.д.), эндометриоза, эрозии шейки матки, цистита, бесплодия и других гинекологических заболеваний. Лечение гормональных нарушений (нарушений менструального цикла, климатических расстройств и других). Консультация и подбор контрацепции.

Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 15

8 (4872) 36-55-55

artmed-clinic.ru





Консервативная гинекология:

Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;

Лечение доброкачественных заболеваний яичников;

Коррекция нарушений менструального цикла;

Консервативное лечение при бесплодии;

Лечение патологии первой половины беременности.

Оперативная гинекология:

Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;

Лечение доброкачественных заболеваний яичников;

Коррекция нарушений менструального цикла;

Консервативное лечение при бесплодии;

Лечение патологии первой половины беременности.

Лечение заболеваний шейки матки (диатермоконизация радиохирургическая);

Диагностические выскабливания полости матки и гистероскопия при патологии эндометрия (удаление полипов шейки матки и полости матки, удаление ВМС);

Гистероскопия (удаление субмукозных узлов);

Лечение заболеваний матки и придатков (миома матки, кисты яичников, эндометриоз): полостные и эндоскопические операции;

Пластические операции на половых органах (на влагалище, шейке, половых губах);

Операции при опущении и выпадении половых органов с недержанием мочи;

Операции при бесплодии (непроходимость маточных труб, эндометриоз);

Хирургическая стерилизация.

Плазмолифтинг в гинекологии.

Плазмолифтинг в гинекологии применяют в составе комплексной терапии хронического эндометрита и рекомендуют для лечения возрастных изменений половых органов. Подробнее о плазмолифтинге можно узнать на сайте больницы

Все операции и процедуры проводятся с использованием профессионального оборудования, современных обезболивающих средств и с последующей реабилитацией.

Тула, улица Дмитрия Ульянова, 8

Запись на платный приём: 8 (4872) 701-911, 8 (4872) 20-30-31,

zb-tula.ru

Лечение эрозии шейки матки

Лечение инфекций

Медикаментозные аборты

Подбор контрацепции

Лечение бесплодного брака

Лечение ИППП

ЭКО

Восстановление девственности

Выскабливание

Интимная пластика

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Консервативная гинекология:

Бесплодие;

Детская гинекология;

Гинекологическая эндокринология;

Кольпоскопия;

Нарушения менструальной функции;

Патологии эндометрия;

Вспомогательные репродуктивные технологии;

Миома матки;

Опущение половых органов;

ЭКО;

Воспалительные заболевания;

Климактерический синдром;

Контрацепция;

Патология шейки матки.

Оперативная гинекология:

Интимная пластика;

Недержание мочи;

Операции на матке;

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Ранняя диагностика патологии шейки матки на диагностическом сканере TRUSCREEN;

Внематочная беременность;

Гистероскопия.

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