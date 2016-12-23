Какие обследования нужно проходить женщинам в разном возрасте
На что необходимо обращать внимание для сохранения женского здоровья.
Регулярные профилактические медицинские обследования у гинеколога – главная защита для каждой женщины от серьёзных заболеваний, которые врач может заметить ещё в самом начале или даже до проявления основных симптомов.
Небольшие финансовые затраты на исследования могут оказаться с лихвой оправданы, если помогут вовремя заметить опасные
изменения здоровья.
Вот какие исследования рекомендуют врачи женщинам в разном возрасте.
Женщины старше 20 лет.
- Осмотр влагалища и шейки матки на наличие эрозий, доброкачественных опухолей — папиллом и кондилом (каждые 6 месяцев);
- Обследование молочных желез (каждые 6 месяцев);
- УЗИ молочных желез (каждые 6 месяцев). Раннее диагностирование рака молочной железы значительно повышает эффективность его лечения;
- Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год). Данный тест позволяет эффективно выявлять рак шейки матки на начальных стадиях, когда болезнь хорошо поддается лечению. С 20 до 30 лет женщинам рекомендуется сдавать этот анализ раз в два года.
- ПЦР-диагностика (анализ на скрытые инфекции).
Женщины старше 30 лет.
Гинекологическое обследование (каждые 6 месяцев):
- Осмотр молочных желез;
- Осмотр влагалища и шейки матки;
- Мазок на микрофлору влагалища;
- ПЦР – исследование на ЗППП и различные урогенитальные инфекции,
- Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).
Женщины старше 35 лет
Гинекологическое обследование (1 раз в год):
- Осмотр молочных желез;
- Осмотр влагалища и шейки матки;
- Мазок на онкоцитологию;
- УЗИ малого таза;
- Онкомаркеры.
Женщины старше 40 лет.
- Осмотр молочных желез (1 раз в год);
- Осмотр влагалища и шейки матки (1 раз в год);
- Мазок по Папаниколау (если есть вероятность заболевания, то такой мазок нужно делать 3 раза в год, он помогает выявить предраковые, а также раковые клетки опухолей шейки матки), исследование влагалищного содержимого, определение уровня рН влагалища;
- УЗИ органов малого таза (1 раз в год);
- Маммография – для выявления рака молочной железы (1 раз в год). Однако, в зависимости от генетических особенностей, семейной истории и других факторов риска врач может порекомендовать более частое проведение маммографии. Использующиеся при этом рентгеновские аппараты отличаются малой дозой облучения и могут обнаружить опухоль за три года до того, как вы ее почувствуете.
Женщины старше 45 лет.
- Осмотр молочных желез (1 раз в год);
- Осмотр влагалища и шейки матки (1 раз в год);
- УЗИ органов малого таза (1 раз в год);
- Маммография – для выявления рака молочной железы (1 раз в год);
- Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).
Женщины старше 50 лет.
- Исследование соскоба с шейки матки на наличие предраковых и раковых клеток (1 раз в год).
- УЗИ органов малого таза (1 раз в 2 года).
В этих медицинских центрах можно пройти обследование на современном оборудовании и при необходимости – лечение у грамотного гинеколога.
Л`Мед, многопрофильная клиника
Отделение оперативной гинекологии с лазерным оборудованием:
- Прижигание эрозии шейки матки,
- Удаление папиллом, кондилом.
Все современные исследования:
- УЗИ,
- Кольпоскопия,
- Гистероскопия,
- Цифровой рентген.
Любые виды анализов:
- Полный спектр гормонов (фертильность и репродукция, пренатальная диагностика),
- Онкомаркеры,
- ПЦР-диагностика любых инфекций, передающихся половым путём,
- Урогенитальный биоценоз или фемофлор (абсолютно все микроорганизмы слизистых оболочек половых путей),
- Бактериологические посевы,
- Молекулярно-генетические исследования.
Все исследования проводятся на современном оборудовании специалистами высокого класса.
Тула, улица Токарева, 82
8 (4872) 49-57-57
Артмед, медицинский центр
- Диагностика на современном высокоэффективном оборудовании (УЗИ, кольпоскопия).
- Лечение воспалительных заболеваний (аднексит, эндометрит, вульвит, и т.д.), эндометриоза, эрозии шейки матки, цистита, бесплодия и других гинекологических заболеваний.
- Лечение гормональных нарушений (нарушений менструального цикла, климатических расстройств и других).
- Консультация и подбор контрацепции.
Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 15
8 (4872) 36-55-55
Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»
- Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;
- Лечение доброкачественных заболеваний яичников;
- Коррекция нарушений менструального цикла;
- Консервативное лечение при бесплодии;
- Лечение патологии первой половины беременности.
- Лечение хронических и острых воспалительных заболеваний, органов малого таза;
- Лечение доброкачественных заболеваний яичников;
- Коррекция нарушений менструального цикла;
- Консервативное лечение при бесплодии;
- Лечение патологии первой половины беременности.
- Лечение заболеваний шейки матки (диатермоконизация радиохирургическая);
- Диагностические выскабливания полости матки и гистероскопия при патологии эндометрия (удаление полипов шейки матки и полости матки, удаление ВМС);
- Гистероскопия (удаление субмукозных узлов);
- Лечение заболеваний матки и придатков (миома матки, кисты яичников, эндометриоз): полостные и эндоскопические операции;
- Пластические операции на половых органах (на влагалище, шейке, половых губах);
- Операции при опущении и выпадении половых органов с недержанием мочи;
- Операции при бесплодии (непроходимость маточных труб, эндометриоз);
- Хирургическая стерилизация.
Все операции и процедуры проводятся с использованием профессионального оборудования, современных обезболивающих средств и с последующей реабилитацией.
Тула, улица Дмитрия Ульянова, 8
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Эс Класс Клиник
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