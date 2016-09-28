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Несистематический курс литературы: Дмитрий Воденников

Несистематический курс литературы: Дмитрий Воденников

В Ясной Поляне пройдёт цикл авторских лекций писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».

Лекция. Дмитрий Воденников «Непростые стихи».

Для этого — чтоб быть чем-то новым — НЕ НАДО ни писать верлибром, ни писать метрически, ни что-то особо крутить со шрифтом или еще с чем-то, ни отказываться что-то крутить. Для этого надо просто – честно в себя всматриваться. Не подглядывать (потому что подглядывать за собой невозможно), а именно всматриваться. Уверяю вас, результаты будут ужасающе. Дмитрий Воденников – поэт, эссеист, радиоведущий.

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Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Тел.:
24 декабря 2016, суббота
15:00
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