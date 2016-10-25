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СаваИгнатич

СаваИгнатич

Группа «СаваИгнатич» представит новогоднюю программу «Если есть любовь».

Группа «СаваИгнатич» — это качественная музыка о любви на стыке поп и русского шансона. На предновогоднем концерте группа исполнит все песни с альбома «Если есть любовь», EP «Открытый космос» и популярные хиты российских исполнителей — Ваенги, С. Михайлова, Ф. Киркорова, IOWA и др. Важным событием станет представление нового участника группы. Александр Савельев, лидер группы «СаваИгнатич»:

«Для меня музыка — способ напомнить людям об истинном, ведь в повседневной суете и всей этой мишуре мы часто забываем о том, что действительно важно. Композиции альбома „Если есть любовь“ написаны в разных стилях; они и лёгкие, и серьезные, и ироничные, и грустные. Объединяет их все моё отношение к жизни и твердое убеждение, что любовь — это основа всего. Просто важно об этом никогда не забывать».

В разное время песни проекта «СаваИгнатич» находились в ротации радиостанций «Ретро ФМ», «Милицейская волна», «Радио Ваня», «Дорожное радио» и «Русское радио». В 2015 году песни «Черноокая» и «Поверили» попали в сборник «Музей шансона». В марте 2016 года проект «СаваИгнатич» стал победителем всероссийского музыкального конкурса среди начинающих исполнителей STARTDIEZ.

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 декабря 2016, пятница
19:00
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