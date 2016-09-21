По щучьему велению
«По щучьему велению» — настоящее новогоднее шоу по мотивам русской народной сказки, с красочными костюмами и декорациями пронизанное современными ритмами. Это настоящий маскарад самых забавных персонажей.
Озорник и недотёпа Емеля вновь творит чудеса вместе со своей помощницей Щукой и артистами фольклорного ансамбля «Услада».
В фойе перед спектаклем — игры, хороводы и забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Исполнители: Лауреат международных и всероссийских конкурсов фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель -заслуженный работник
Режиссер-постановщик — Вениамин Найман.
Балетмейстер-постановщик — Ольга Сковородникова
Касса 36−77−96. Групповые заявки по телефону 8−903−036−42−96.
Цена билета: 200−400 Р.