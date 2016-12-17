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Дед Мороз. Битва магов

Дед Мороз. Битва магов

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 24.12.2016
 
Режиссер:
Александр Войтинский
  
Актеры:
Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Светлана Пермякова
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

 

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнает, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.

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19:50 Киносити
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15:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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