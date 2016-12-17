Дед Мороз. Битва магов
Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнает, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.
|17:35
|Союз (Алексин)
|17:35
|Союз (Алексин)
|09:00
|Октябрь
|10:40
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Киносити
|12:55
|Октябрь
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Победа (Новомосковск)
|17:35
|Союз (Алексин)
|17:35
|Киносити
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|09:00
|Октябрь
|10:40
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Октябрь
|12:55
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Победа (Новомосковск)
|17:35
|Союз (Алексин)
|17:35
|Киносити
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Победа (Новомосковск)
|17:35
|Союз (Алексин)
|17:35
|Киносити
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Победа (Новомосковск)
|17:35
|Союз (Алексин)
|17:35
|Киносити
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|10:40
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Победа (Новомосковск)
|17:35
|Союз (Алексин)
|17:35
|Киносити
|17:50
|Азот (Новомосковск)
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Киносити
|
10:40
12:55
17:35
19:50
|Октябрь
|
09:00
12:55
|Победа (Новомосковск)
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:25
15:55
18:25
20:50
23:25
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Киносити
|
10:40
12:55
17:35
19:50
00:10
|Октябрь
|
09:00
12:55
|Победа (Новомосковск)
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:25
15:55
18:25
20:50
23:25
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Киносити
|
10:40
12:55
17:35
19:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:25
15:55
18:25
20:50
23:25
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Киносити
|
10:40
12:55
17:35
19:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:25
15:55
18:25
20:50
23:25
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Азот (Новомосковск)
|
17:50
|Киносити
|
10:40
12:55
17:35
19:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:25
15:55
18:25
20:50
23:25
|Союз (Алексин)
|
17:35
|Киносити
|
00:10