афиша
афиша
Регистрация
Американская пастораль

Американская пастораль

Страна:
США, 2016
 
Режиссер:
Юэн Макгрегор
  
Актеры:
Юэн Макгрегор, Дакота Фэннинг, Дженнифер Коннелли, Молли Паркер, Дэвид Стрэтэйрн, Руперт Эванс
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
126 мин
  

 

Предыдущая экранизация романа Филипа Рота — также представленное на «Амфесте»-2016 «Возмущение» — вышло в американский прокат в июле этого года.

«Американская пастораль» выйдет в Штатах в октябре и составит, таким образом, беспрецедентный двойной выстрел экранизаций Рота одного года. Внезапная актуальность текстов 83-летнего классика на самом деле неудивительна: мало кому в современной американской прозе удается с такой оглушительной честностью вскрывать все сложности переплетения персональных и социальных измерений типового представителя среднего класса, протягивая их по всей длине американской истории последних шестидесяти лет. Если в автобиографическом «Возмущении» действие происходит в университетском кампусе начала 1950-х, то «Американская пастораль» — это уже панорама разрушения классических американских ценностей эпохи войны во Вьетнаме, студенческих протестов, разрыва поколенческих связей и рождения альтернативных субкультур и идеологий.

Сам Макгрегор довольно неожиданно предстает в главной роли — успешного бизнесмена Сеймура Левова, который оказывается в эпицентре конфликта поколений: его юная дочь Мерри (Фэннинг) взрывает бензоколонку в знак протеста против участия США во вьетнамской войне и скрывается от преследования. Левов отправляется на поиски дочери, по ходу переживая тотальный коллапс своей собственной жизни, ее привычного уклада и ценностей.

Можно сказать, что Макгрегор на съемках этого фильма стал дебютантом поневоле, сменив в режиссерском кресле покинувшего проект австралийца Филлипа Нойса (единственным предыдущим режиссерским заходом Макгрегора была новелла в альманахе 1999 года «Истории подземки»). Тем интереснее, как сугубо американские социальные и человеческие коллизии преломились в сознании впервые оказавшегося по ту сторону камеры шотландца. Никаких сомнений не вызывает выбор актеров на главные роли — жену Левова исполнила великолепная Дженнифер Коннелли, а в роли юной террористки Мерри предстала 22-летняя звезда «Пятого измерения» («Push», 2009) и «Ночных движений» («Night Moves», 2013) Дакота Фэннинг.

 

Купить билет
Сегодня
15:40 ДКЖкино
19:40 ДКЖкино
Завтра
15:40 ДКЖкино
19:40 ДКЖкино
24 декабря, суббота
17:05 ДКЖкино
25 декабря, воскресенье
17:10 ДКЖкино
26 декабря, понедельник
19:30 ДКЖкино
27 декабря, вторник
19:30 ДКЖкино
28 декабря, среда
15:40 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика