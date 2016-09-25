Страна: США, 2016

Режиссер: Юэн Макгрегор

Актеры: Юэн Макгрегор, Дакота Фэннинг, Дженнифер Коннелли, Молли Паркер, Дэвид Стрэтэйрн, Руперт Эванс

Жанр: драма

Продолжительноcть: 126 мин

Предыдущая экранизация романа Филипа Рота — также представленное на «Амфесте»-2016 «Возмущение» — вышло в американский прокат в июле этого года.

«Американская пастораль» выйдет в Штатах в октябре и составит, таким образом, беспрецедентный двойной выстрел экранизаций Рота одного года. Внезапная актуальность текстов 83-летнего классика на самом деле неудивительна: мало кому в современной американской прозе удается с такой оглушительной честностью вскрывать все сложности переплетения персональных и социальных измерений типового представителя среднего класса, протягивая их по всей длине американской истории последних шестидесяти лет. Если в автобиографическом «Возмущении» действие происходит в университетском кампусе начала 1950-х, то «Американская пастораль» — это уже панорама разрушения классических американских ценностей эпохи войны во Вьетнаме, студенческих протестов, разрыва поколенческих связей и рождения альтернативных субкультур и идеологий.

Сам Макгрегор довольно неожиданно предстает в главной роли — успешного бизнесмена Сеймура Левова, который оказывается в эпицентре конфликта поколений: его юная дочь Мерри (Фэннинг) взрывает бензоколонку в знак протеста против участия США во вьетнамской войне и скрывается от преследования. Левов отправляется на поиски дочери, по ходу переживая тотальный коллапс своей собственной жизни, ее привычного уклада и ценностей.

Можно сказать, что Макгрегор на съемках этого фильма стал дебютантом поневоле, сменив в режиссерском кресле покинувшего проект австралийца Филлипа Нойса (единственным предыдущим режиссерским заходом Макгрегора была новелла в альманахе 1999 года «Истории подземки»). Тем интереснее, как сугубо американские социальные и человеческие коллизии преломились в сознании впервые оказавшегося по ту сторону камеры шотландца. Никаких сомнений не вызывает выбор актеров на главные роли — жену Левова исполнила великолепная Дженнифер Коннелли, а в роли юной террористки Мерри предстала 22-летняя звезда «Пятого измерения» («Push», 2009) и «Ночных движений» («Night Moves», 2013) Дакота Фэннинг.