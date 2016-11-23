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Гармоника Джаз

Гармоника Джаз

Ансамбль «Гармоника Джаз» образовался в 2015 году. За этот период ансамбль стал лауреатом различных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. На творчество коллектива оказали влияние такие музыканты как Маркус Миллер, Френк Марокко, Дюк Элингтон и Решар Гальяно.

Отличительной чертой творчества «Гармоника Джаз» стали смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов. Перекликаясь со звуками зажигательных рифов бас-гитары, впечатляющим своей мощью барабанов и неповторимым голосом вокалистки в народно-академическом стиле — двухрядная хроматическая гармоники, обладающая неповторимой притягательной силой всецело раскрывает колорит и возможности, как эстрадный инструмент.

«Гармоника Джаз» проведет тульского зрителя по следам музыкального каравана и покорит своей новой программой, в которую вошли оригинальные эстрадно-джазовые произведения и смелые этно-фьюжн эксперименты с вокалом.

Где и когда?
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Тула, улица Демонстрации, 134
24 декабря 2016, суббота
17:00
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