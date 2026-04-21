Как и где в Тульской области используют искусственный интеллект

Накануне в правительстве прошло первое заседание межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе.

По словам губернатора Дмитрия Миляева, нужно последовательно интегрировать и использовать технологии искусственного интеллекта во всей вертикали публичной власти и там, где это даст измеримый эффект. Министр цифрового развития и связи Виталий Прокудин рассказал о реализованных проектах в сфере ИИ.

Государственное управление

Уже пять лет контактный центр правительства Тульской области успешно использует голосового робота-помощника. Ежегодно робот обрабатывает более двух миллионов звонков. Он работает круглосуточно, заменяя собой до 75 сотрудников. Недавно интеллектуальный помощник стал работать в формате текста через чаты в мессенджере Макс и на профильных сайтах.

Здравоохранение

Внедрены пять систем поддержки принятия врачебных решений. Две анализируют электронные медицинские карты пациентов и показывают прогноз вероятности возникновения заболеваний, а остальные работают с медицинскими изображениями и анализируют снимки рентгенографии и флюорографии, выполняют стоматологическую диагностику.

В текущем году планируется запуск сервисов с ИИ по анализу снимков с компьютерных томографов: КТ головного мозга и КТ органов грудной клетки.

Сельское и лесное хозяйство

Система идентификации сельхозземель с дистанционным зондированием почвы помогла выявить порядка 130 тысяч гектаров пашни, пригодной для посевов. В этом сезоне планируется ввести в оборот еще до десяти тысяч га пашни. Успешно внедрена система видеонаблюдения «Лесохранитель», которая выявляет лесные пожары и позволяет оперативно реагировать.

Транспорт

В Туле автомобиль со спецоборудованием в реальном времени фиксирует отклонения в состоянии дорог и элементов дорожной инфраструктуры. В прошлом году зафиксировано свыше 100 тысяч нарушений, в этом — более 42 тысяч.

Социальная сфера

На сайте «Герой 71» нейросеть консультирует по мерам поддержки участников СВО и членов их семей. Обработано 520 обращений, сэкономлено 112 часов работы специалистов. Эта технология масштабируется на всех граждан с ограничениями по здоровью.

На заседании обсуждался вопрос создания единой региональной экосистемы искусственного интеллекта Тульской области. ИИ-помощники могут использоваться всеми ведомствами без повторных затрат на разработку, а обработка данных будет вестись исключительно внутри закрытого контура региона.

Также шла речь о ключевых пилотных проектах, которые планируется внедрить. Один из них — «Цифровой двойник гражданина с ограниченными возможностями», предназначенный для оптимизации работы специалистов социальной службы и консультирования людей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один проект относится к сфере деятельности МФЦ. Ежедневно они обрабатывает свыше 5500 заявлений по более чем 700 видам услуг. К октябрю 2026 года планируется внедрить нейропомощников, которые сократят рутинные операции специалиста до 20 секунд.

Изменения коснутся также сферы образования. В новом учебном году стартует тестирование модуля распознавания рукописных домашних работ, который направлен на снижение рутинной нагрузки на педагогов и позволит учителям больше времени уделить индивидуальной работе с учащимися.



Дмитрий Миляев дал ряд поручений по внедрению федеральных подходов развития ИИ в регионе и взаимодействию с вузами. Он обратил особое внимание на необходимость анализа опыта развития цифровых сервисов в других регионах, а также поручил сформировать базу данных по внедрению ИИ на предприятиях Тульской области.

«Все проекты искусственного интеллекта применимы и в системе государственного и муниципального управления, и в смежных отраслях. Основная задача ИИ — снижение времени на выполнение повторяющихся, рутинных операций. Мы запланировали много амбициозных проектов, которые должны приносить реальную пользу. Технологии будут развиваться, наша задача — идти в ногу со временем», — подчеркнул Дмитрий Миляев.