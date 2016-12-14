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Пассажиры

Пассажиры

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 22.12.2016
 
Режиссер:
Мортен Тильдум
  
Актеры:
Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишберн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Фред Меламед, Винс Фостер
  
Жанр:
триллер, фантастика
  
Продолжительноcть:
116 мин
  
Бюджет:
$120 000 000
  

 

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.

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Сегодня
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:20 3D Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 3D Синема Стар
11:45 3D Октябрь
12:15 Союз (Алексин)
12:20 3D Азот (Новомосковск)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:40 3D Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Союз (Алексин)
13:45 3D Синема Стар
13:55 3D Победа (Новомосковск)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Октябрь
16:00 3D Киносити
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
17:10 3D Киносити
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:20 3D Азот (Новомосковск)
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:30 Киносити
19:40 3D Союз (Алексин)
19:45 3D Победа (Новомосковск)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Октябрь
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
21:45 3D Победа (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:00 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 3D Киносити
23:20 Октябрь
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Синема Стар
Завтра
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 3D Синема Стар
11:20 3D Киносити
12:15 Союз (Алексин)
12:20 3D Азот (Новомосковск)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:05 Октябрь
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Киносити
13:45 3D Союз (Алексин)
13:45 3D Синема Стар
13:55 3D Победа (Новомосковск)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 3D Октябрь
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 3D Киносити
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:10 3D Киносити
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Азот (Новомосковск)
18:20 3D Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:30 Киносити
19:40 3D Союз (Алексин)
19:45 3D Победа (Новомосковск)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 3D Октябрь
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
21:45 3D Победа (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:00 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 3D Октябрь
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 3D Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Октябрь
00:10 Киносити
00:20 3D Синема Стар
24 декабря, суббота
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
10:40 3D Азот (Новомосковск)
10:50 3D Киносити
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:10 3D Синема Стар
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Союз (Алексин)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:10 3D Киносити
13:35 3D Синема Стар
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Союз (Алексин)
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Киносити
15:45 3D Азот (Новомосковск)
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 3D Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:10 Киносити
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:40 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Октябрь
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 3D Киносити
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 3D Киносити
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 3D Победа (Новомосковск)
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Киносити
00:10 Киносити
00:20 3D Синема Стар
01:20 Киносити
25 декабря, воскресенье
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
10:40 3D Азот (Новомосковск)
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:10 3D Синема Стар
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Киносити
12:15 Союз (Алексин)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:35 3D Синема Стар
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Союз (Алексин)
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Киносити
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 3D Азот (Новомосковск)
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:10 3D Киносити
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:30 Киносити
19:40 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Октябрь
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 3D Победа (Новомосковск)
23:00 3D Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 3D Синема Стар
00:50 3D Киносити
02:10 Киносити
26 декабря, понедельник
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
10:40 3D Азот (Новомосковск)
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:10 3D Синема Стар
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Киносити
12:15 Союз (Алексин)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:35 3D Синема Стар
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Союз (Алексин)
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:00 Октябрь
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Киносити
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 3D Азот (Новомосковск)
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:10 3D Киносити
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Октябрь
18:20 3D Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:30 Киносити
19:40 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 3D Октябрь
20:40 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 3D Победа (Новомосковск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Октябрь
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 3D Победа (Новомосковск)
23:00 3D Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
27 декабря, вторник
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
10:40 3D Азот (Новомосковск)
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:10 3D Синема Стар
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Киносити
12:15 Союз (Алексин)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:35 3D Синема Стар
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Союз (Алексин)
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Киносити
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 3D Азот (Новомосковск)
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:10 3D Киносити
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:20 Октябрь
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:30 Киносити
19:40 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 3D Победа (Новомосковск)
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:35 3D Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 3D Победа (Новомосковск)
23:00 Октябрь
23:00 3D Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
28 декабря, среда
10:10 Киносити
10:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Родина (Ясногорск)
10:40 3D Азот (Новомосковск)
11:00 3D Химик (Ефремов)
11:10 3D Синема Стар
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Киносити
12:15 Союз (Алексин)
12:30 3D Киносити
12:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Химик (Ефремов)
13:35 3D Синема Стар
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Союз (Алексин)
14:00 3D Победа (Новомосковск)
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Киносити
14:50 Киносити
14:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 3D Азот (Новомосковск)
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50 3D Союз (Алексин)
16:50 3D Октябрь
17:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:10 3D Киносити
17:15 3D Химик (Ефремов)
17:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Октябрь
18:20 3D Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:20 3D Химик (Ефремов)
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Родина (Ясногорск)
19:30 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 3D Азимут (Богородицк)
19:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:30 3D Юность (Узловая)
19:30 Киносити
19:40 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 3D Киносити
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 3D Победа (Новомосковск)
20:55 3D Октябрь
21:20 3D Азот (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Химик (Ефремов)
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
21:50 3D Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55 3D Победа (Новомосковск)
23:00 3D Киносити
23:10 Октябрь
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
29 декабря, четверг
00:10 Киносити
00:20 3D Синема Стар
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