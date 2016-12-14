Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 22.12.2016

Режиссер: Мортен Тильдум

Актеры: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишберн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Фред Меламед, Винс Фостер

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 116 мин

Бюджет: $120 000 000

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.