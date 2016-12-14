Пассажиры
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 22.12.2016
Режиссер:
Мортен Тильдум
Актеры:
Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишберн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Фред Меламед, Винс Фостер
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
116 мин
Бюджет:
$120 000 000
Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.
Сегодня
Завтра
24 декабря, суббота
25 декабря, воскресенье
26 декабря, понедельник
27 декабря, вторник
28 декабря, среда
29 декабря, четверг
|00:10
|Киносити
|00:20 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:20
3D 18:20
3D 22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
3D 12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
3D 17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
3D 21:50
3D 23:00
|Октябрь
|
3D 11:45
15:40
3D 18:50
21:05
23:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 13:55
3D 19:45
3D 21:45
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:20
3D 13:45
3D 19:00
3D 00:05
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:20
3D 18:20
3D 22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
3D 12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
3D 17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
3D 21:50
3D 23:00
00:10
|Октябрь
|
13:05
3D 15:45
3D 18:45
3D 21:00
3D 22:25
23:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 13:55
3D 19:45
3D 21:45
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:20
3D 13:45
3D 19:00
3D 00:20
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
24 декабря, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:40
3D 15:45
3D 21:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
3D 12:30
3D 13:10
14:50
3D 15:30
3D 17:50
19:10
3D 20:10
3D 21:30
3D 22:30
23:50
00:10
01:20
|Октябрь
|
18:50
21:05
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 20:55
3D 22:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:10
3D 13:35
3D 19:00
3D 00:20
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
25 декабря, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:40
3D 15:45
3D 21:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 12:00
3D 12:30
3D 14:20
14:50
3D 17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
3D 21:50
3D 23:00
3D 00:50
02:10
|Октябрь
|
18:50
21:05
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 20:55
3D 22:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:10
3D 13:35
3D 19:00
3D 00:20
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
26 декабря, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:40
3D 15:45
3D 21:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 12:00
3D 12:30
3D 14:20
14:50
3D 17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
3D 21:50
3D 23:00
00:10
|Октябрь
|
14:00
3D 17:55
3D 20:10
22:25
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 20:55
3D 22:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:10
3D 13:35
3D 19:00
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
27 декабря, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:40
3D 15:45
3D 21:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 12:00
3D 12:30
3D 14:20
14:50
3D 17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
3D 21:50
3D 23:00
00:10
|Октябрь
|
19:20
3D 21:35
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 20:55
3D 22:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:10
3D 13:35
3D 19:00
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
28 декабря, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:40
3D 15:45
3D 21:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:25
3D 12:40
3D 14:55
16:00
3D 17:10
3D 19:25
21:40
|Киносити
|
10:10
3D 12:00
3D 12:30
3D 14:20
14:50
3D 17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
3D 21:50
3D 23:00
00:10
|Октябрь
|
3D 16:50
18:20
3D 20:55
23:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 20:55
3D 22:55
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 12:55
3D 13:40
14:20
3D 15:20
16:05
3D 17:45
3D 18:30
19:25
3D 20:10
20:55
21:30
22:00
3D 22:35
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 11:10
3D 13:35
3D 19:00
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 13:45
3D 16:50
3D 19:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 11:00
3D 13:05
3D 15:10
3D 17:15
3D 19:20
3D 21:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 15:00
3D 19:30
29 декабря, четверг
|Киносити
|
00:10
|Синема Стар
|
3D 00:20