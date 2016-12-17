Три богатыря и Морской царь
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 01.01.2017
Режиссер:
Константин Феоктистов
Актеры:
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
75 мин
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Сегодня
|10:15
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|Синема Стар
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|Синема Стар
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Октябрь
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|Азот (Новомосковск)
|15:40
|ДКЖкино
|15:45
|Синема Стар
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|18:00
|Победа (Новомосковск)
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|10:20
|Победа (Новомосковск)
|11:15
|Октябрь
|12:00
|ДКЖкино
|12:05
|Синема Стар
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Октябрь
|14:20
|Азот (Новомосковск)
|15:40
|ДКЖкино
|15:45
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
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26 декабря, понедельник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Победа (Новомосковск)
|10:20
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|12:05
|Синема Стар
|12:50
|ДКЖкино
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Октябрь
|14:20
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|ДКЖкино
|15:45
|Синема Стар
|16:15
|Октябрь
|16:40
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Победа (Новомосковск)
|18:00
|ДКЖкино
27 декабря, вторник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|10:20
|Победа (Новомосковск)
|10:20
|Киносити
|10:50
|Октябрь
|12:05
|Синема Стар
|12:50
|ДКЖкино
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|ДКЖкино
|15:05
|Октябрь
|15:45
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Победа (Новомосковск)
|18:00
|ДКЖкино
28 декабря, среда
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Синема Стар
|10:20
|Победа (Новомосковск)
|10:20
|Киносити
|11:40
|Октябрь
|12:05
|Синема Стар
|12:40
|ДКЖкино
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Октябрь
|14:10
|ДКЖкино
|14:20
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|15:45
|Синема Стар
|16:40
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|ДКЖкино
|18:00
|Победа (Новомосковск)
29 декабря, четверг
|10:10
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
|13:40
|Победа (Новомосковск)
|16:00
|Синема Стар
30 декабря, пятница
|10:10
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
|13:40
|Победа (Новомосковск)
|16:00
|Синема Стар
31 декабря, суббота
|12:20
|Синема Стар
|13:40
|Победа (Новомосковск)
|16:00
|Синема Стар
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
14:20
|ДКЖкино
|
15:40
|Киносити
|
17:10
|Октябрь
|
11:15
14:05
|Победа (Новомосковск)
|
10:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
17:00
|Синема Стар
|
10:20
12:05
15:45
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
14:20
|ДКЖкино
|
12:00
15:40
|Киносити
|
10:20
16:40
|Октябрь
|
11:15
14:05
|Победа (Новомосковск)
|
10:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
17:00
|Синема Стар
|
10:20
12:05
15:45
26 декабря, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
14:20
|ДКЖкино
|
12:50
14:20
18:00
|Киносити
|
10:20
16:40
|Октябрь
|
13:05
16:15
|Победа (Новомосковск)
|
10:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
17:00
|Синема Стар
|
10:20
12:05
15:45
27 декабря, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
14:20
|ДКЖкино
|
12:50
14:20
18:00
|Киносити
|
10:20
16:40
|Октябрь
|
10:50
15:05
|Победа (Новомосковск)
|
10:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
17:00
|Синема Стар
|
10:20
12:05
15:45
28 декабря, среда
|Азот (Новомосковск)
|
14:20
|ДКЖкино
|
12:40
14:10
17:30
|Киносити
|
10:20
16:40
|Октябрь
|
11:40
13:20
|Победа (Новомосковск)
|
10:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
17:00
|Синема Стар
|
10:20
12:05
15:45
29 декабря, четверг
|Победа (Новомосковск)
|
13:40
|Синема Стар
|
10:10
12:20
16:00
30 декабря, пятница
|Победа (Новомосковск)
|
13:40
|Синема Стар
|
10:10
12:20
16:00
31 декабря, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
13:40
|Синема Стар
|
12:20
16:00