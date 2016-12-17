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Три богатыря и Морской царь

Три богатыря и Морской царь

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.01.2017
 
Режиссер:
Константин Феоктистов
  
Актеры:
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова
  
Жанр:
мультфильм, приключения
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

 

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

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10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Победа (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
11:15 Октябрь
12:05 Синема Стар
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Октябрь
14:20 Азот (Новомосковск)
15:40 ДКЖкино
15:45 Синема Стар
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
18:00 Победа (Новомосковск)
Завтра
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
10:20 Синема Стар
10:20 Победа (Новомосковск)
11:15 Октябрь
12:00 ДКЖкино
12:05 Синема Стар
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Октябрь
14:20 Азот (Новомосковск)
15:40 ДКЖкино
15:45 Синема Стар
16:40 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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26 декабря, понедельник
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10:20 Синема Стар
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16:15 Октябрь
16:40 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Победа (Новомосковск)
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27 декабря, вторник
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10:20 Синема Стар
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10:20 Киносити
10:50 Октябрь
12:05 Синема Стар
12:50 ДКЖкино
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Азот (Новомосковск)
14:20 ДКЖкино
15:05 Октябрь
15:45 Синема Стар
16:40 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Победа (Новомосковск)
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12:40 ДКЖкино
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 Октябрь
14:10 ДКЖкино
14:20 Азот (Новомосковск)
15:45 Синема Стар
16:40 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 ДКЖкино
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12:20 Синема Стар
13:40 Победа (Новомосковск)
16:00 Синема Стар
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10:10 Синема Стар
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13:40 Победа (Новомосковск)
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