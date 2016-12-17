Три богатыря и Морской царь

Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 01.01.2017

Режиссер: Константин Феоктистов

Актеры: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова

Жанр: мультфильм, приключения

Продолжительноcть: 75 мин

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.