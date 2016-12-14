Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 22.12.2016

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро

Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Кирилл Плетнев, Александр Робак, Анастасия Сметанина, Александр Домогаров мл.

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 90 мин

В этот новый год любимые герои «Ёлок» все также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо… Самая смешная и трогательная новогодняя комедия возвращается!