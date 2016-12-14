Ёлки 5
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 22.12.2016
Режиссер:
Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро
Актеры:
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Кирилл Плетнев, Александр Робак, Анастасия Сметанина, Александр Домогаров мл.
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
90 мин
В этот новый год любимые герои «Ёлок» все также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо… Самая смешная и трогательная новогодняя комедия возвращается!
Сегодня
Завтра
24 декабря, суббота
25 декабря, воскресенье
26 декабря, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:15
|Октябрь
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:45
|Азот (Новомосковск)
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50
|Синема Стар
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Союз (Алексин)
|15:55
|Киносити
|17:00
|Октябрь
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:45
|Киносити
|18:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|18:50
|Октябрь
|19:00
|Союз (Алексин)
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Победа (Новомосковск)
|19:45
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Синема Стар
|22:15
|Киносити
|23:05
|Союз (Алексин)
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|00:55
|Победа (Новомосковск)
27 декабря, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:45
|Азот (Новомосковск)
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50
|Синема Стар
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Союз (Алексин)
|15:55
|Киносити
|16:45
|Октябрь
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:45
|Киносити
|18:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|18:35
|Октябрь
|19:00
|Союз (Алексин)
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Победа (Новомосковск)
|19:45
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|22:15
|Синема Стар
|23:05
|Союз (Алексин)
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|00:55
|Победа (Новомосковск)
28 декабря, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:15
|Октябрь
|12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:45
|Азот (Новомосковск)
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50
|Синема Стар
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00
|Октябрь
|15:55
|Союз (Алексин)
|15:55
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:45
|Киносити
|18:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|19:00
|Союз (Алексин)
|19:05
|Октябрь
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Победа (Новомосковск)
|19:45
|Азот (Новомосковск)
|20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Синема Стар
|22:15
|Киносити
|23:05
|Союз (Алексин)
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
|00:55
|Победа (Новомосковск)
29 декабря, четверг
|00:05
|Киносити
|00:55
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
14:25
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
|Октябрь
|
13:50
17:55
19:45
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:00
11:35
12:15
13:00
13:35
14:15
15:00
15:35
16:15
17:00
17:35
18:15
19:00
19:35
20:15
21:00
22:15
23:00
00:10
|Синема Стар
|
10:30
15:25
20:20
22:15
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
14:25
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
00:05
|Октябрь
|
11:15
14:20
17:35
19:25
23:15
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:00
11:35
12:15
13:00
13:35
14:15
15:00
15:35
16:15
17:00
17:35
18:15
19:00
19:35
20:15
21:00
22:15
23:00
00:10
|Синема Стар
|
10:30
15:25
20:20
22:15
00:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
24 декабря, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
12:45
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
00:05
02:00
|Октябрь
|
15:10
17:00
20:35
|Победа (Новомосковск)
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:05
12:15
13:00
14:15
15:00
17:05
18:20
19:10
20:20
21:10
22:15
23:10
|Синема Стар
|
13:50
20:20
22:15
00:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
25 декабря, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
12:45
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
00:05
01:55
|Октябрь
|
15:10
17:00
20:35
|Победа (Новомосковск)
|
19:20
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:05
12:15
13:00
14:15
15:00
17:05
18:20
19:10
20:20
21:10
22:15
23:10
|Синема Стар
|
13:50
20:20
22:15
00:10
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
26 декабря, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
12:45
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
00:05
|Октябрь
|
11:15
17:00
18:50
|Победа (Новомосковск)
|
19:20
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:05
12:15
13:00
14:15
15:00
17:05
18:20
19:10
20:20
21:10
22:15
23:10
|Синема Стар
|
13:50
20:20
22:15
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
27 декабря, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
12:45
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
00:05
|Октябрь
|
09:00
16:45
18:35
|Победа (Новомосковск)
|
19:20
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:05
12:15
13:00
14:15
15:00
17:05
18:20
19:10
20:20
21:10
22:15
23:10
|Синема Стар
|
13:50
20:20
22:15
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
28 декабря, среда
|Азот (Новомосковск)
|
12:45
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:05
18:15
20:00
21:45
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
14:20
15:55
17:45
18:25
20:20
22:15
00:05
|Октябрь
|
11:15
15:00
19:05
|Победа (Новомосковск)
|
19:20
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:05
12:15
13:00
14:15
15:00
17:05
18:20
19:10
20:20
21:10
22:15
23:10
|Синема Стар
|
13:50
20:20
22:15
|Союз (Алексин)
|
10:00
15:55
19:00
23:05
29 декабря, четверг
|Киносити
|
00:05
|Победа (Новомосковск)
|
00:55