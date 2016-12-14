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Ёлки 5

Ёлки 5

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 22.12.2016
 
Режиссер:
Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро
  
Актеры:
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Кирилл Плетнев, Александр Робак, Анастасия Сметанина, Александр Домогаров мл.
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

В этот новый год любимые герои «Ёлок» все также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо… Самая смешная и трогательная новогодняя комедия возвращается!

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11:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:25 Азот (Новомосковск)
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Синема Стар
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Киносити
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16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
17:55 Октябрь
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18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:00 Союз (Алексин)
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12:25 Киносити
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13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:20 Киносити
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15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Синема Стар
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Союз (Алексин)
15:55 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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00:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Синема Стар
24 декабря, суббота
10:00 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
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12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 Киносити
12:45 Азот (Новомосковск)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Октябрь
15:55 Союз (Алексин)
15:55 Киносити
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17:45 Киносити
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20:20 Киносити
20:35 Октябрь
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Иллизиум (Новомосковск)
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22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:10 Синема Стар
02:00 Киносити
25 декабря, воскресенье
10:00 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 Киносити
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13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Октябрь
15:55 Союз (Алексин)
15:55 Киносити
17:00 Октябрь
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
18:15 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
19:00 Союз (Алексин)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Победа (Новомосковск)
19:45 Азот (Новомосковск)
20:00 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
20:20 Синема Стар
20:35 Октябрь
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Киносити
22:15 Синема Стар
23:05 Союз (Алексин)
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:10 Синема Стар
00:55 Победа (Новомосковск)
01:55 Киносити
26 декабря, понедельник
10:00 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 Октябрь
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 Киносити
12:45 Азот (Новомосковск)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Союз (Алексин)
15:55 Киносити
17:00 Октябрь
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
18:15 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
18:50 Октябрь
19:00 Союз (Алексин)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Победа (Новомосковск)
19:45 Азот (Новомосковск)
20:00 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Синема Стар
20:20 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Синема Стар
22:15 Киносити
23:05 Союз (Алексин)
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:55 Победа (Новомосковск)
27 декабря, вторник
09:00 Октябрь
10:00 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 Киносити
12:45 Азот (Новомосковск)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Союз (Алексин)
15:55 Киносити
16:45 Октябрь
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
18:15 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
18:35 Октябрь
19:00 Союз (Алексин)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Победа (Новомосковск)
19:45 Азот (Новомосковск)
20:00 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Синема Стар
20:20 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Киносити
22:15 Синема Стар
23:05 Союз (Алексин)
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:55 Победа (Новомосковск)
28 декабря, среда
10:00 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Киносити
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 Октябрь
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 Киносити
12:45 Азот (Новомосковск)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Синема Стар
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 Октябрь
15:55 Союз (Алексин)
15:55 Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45 Киносити
18:15 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
19:00 Союз (Алексин)
19:05 Октябрь
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Победа (Новомосковск)
19:45 Азот (Новомосковск)
20:00 Иллизиум (Новомосковск)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Синема Стар
20:20 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Синема Стар
22:15 Киносити
23:05 Союз (Алексин)
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:55 Победа (Новомосковск)
29 декабря, четверг
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