Александр Малинин, Radio Tapok и Тульская юниор-лига КВН: выходные 10-12 декабря

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади, — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало.



Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.