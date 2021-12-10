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Александр Малинин, Radio Tapok и Тульская юниор-лига КВН: выходные 10-12 декабря

Александр Малинин, Radio Tapok и Тульская юниор-лига КВН: выходные 10-12 декабря

А еще вечеринка Dancing Plague в «Типографии», немецкое кино в «Октаве», день рождения экспозиции «Под пологом тропического леса» в экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Александр Малинин

Когда: 10 декабря, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1600 руб.

Александр Малинин

10 декабря в Городском концертном зале выступит народный артист России — Александр Малинин.
Концерты Малинина — это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы.
 

Radio Tapok

Когда: 11 декабря, суббота 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 800 руб.

11 декабря в клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok.
 
Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.
 

Тульская юниор-лига КВН

Когда: 11 декабря, суббота, 17.00.

Где: Центр культуры и досуга.

Тульская юниор-лига КВН

11 декабря в Центре культуры и досуга пройдет открытие Тульской юниор-лиги КВН. Более 15 коллективов будут ждать вас.
 

День рождения экспозиции «Под пологом тропического леса»

Когда: 11 декабря, суббота, 12.00.

Где: Новая экспозиция Тульского экзотариума.

День рождения экспозиции «Под пологом тропического леса»

11 декабря Тульский экзотариум отметит день рождения экспозиции «Под пологом тропического леса».

Расписание:
 
  • 12.00 -14.00 — МК «Динозавр»;
  • 13.00 -15.00 — играем в настольные игры;
  • 12.30, 15.30, 17.30 — викторина «Звуки Экзотариума»;
  • 15.00 -16.00 — фотосессия от профессионального фотографа в тропическом интерьере.
 

Dancing Plague

Когда: 10 декабря, пятница, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.

Dancing Plague

10 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!
 

Выходные немецкого кино в «Октаве»

Когда: 11, 12 декабря, суббота-воскресенье, 19.00, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Выходные немецкого кино в «Октаве»

11 и 12 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин Райнера Вернера Фасбиндера — «Замужество Марии Браун» и «Лола».

 

Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?

Когда: 11 декабря, суббота, 14.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?

11 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

На психологическом практикуме вы узнаете:
 
  • как вы видите себя в отношениях и как вы видите партнера;
  • какие смыслы вы вкладываете в отношения;
  • что может быть причиной сложностей в отношениях;
  • почему отношения не складываются;
  • увидите, как воспринимают отношения другие люди;
  • узнаете что-то новое о себе и других.
 

«Академия Михайлова» — «СКА-1946»

Когда: 11 декабря, суббота, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Алмаз»

11 декабря в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
 

«Морозко»

Когда: 11 декабря, суббота, 11.00.

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.

Морозко

11 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» любимая сказка «Морозко» (Н. Коляда, по мотивам русской народной сказки).

История про добрую, трудолюбивую Настеньку, злую мачеху и хозяина зимнего леса Морозко — настоящий подарок для всех, кто любит волшебные сказки с их верой в торжество добра и справедливости.
 

 

«Пиковая дама»

Когда: 11 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

11 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
 
а что в кино?

«Лётчик» (12+)

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади, — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало.

Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.
 

«Дом Gucci» (18+)

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 10:00 0
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