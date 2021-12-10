Александр Малинин, Radio Tapok и Тульская юниор-лига КВН: выходные 10-12 декабря
А еще вечеринка Dancing Plague в «Типографии», немецкое кино в «Октаве», день рождения экспозиции «Под пологом тропического леса» в экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Александр Малинин
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1600 руб.
Radio Tapok
Где: Backstage.
Стоимость: 800 руб.
Тульская юниор-лига КВН
Где: Центр культуры и досуга.
День рождения экспозиции «Под пологом тропического леса»
Где: Новая экспозиция Тульского экзотариума.
Расписание:
- 12.00 -14.00 — МК «Динозавр»;
- 13.00 -15.00 — играем в настольные игры;
- 12.30, 15.30, 17.30 — викторина «Звуки Экзотариума»;
- 15.00 -16.00 — фотосессия от профессионального фотографа в тропическом интерьере.
Dancing Plague
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.
Выходные немецкого кино в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
11 и 12 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин Райнера Вернера Фасбиндера — «Замужество Марии Браун» и «Лола».
Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.
11 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
- как вы видите себя в отношениях и как вы видите партнера;
- какие смыслы вы вкладываете в отношения;
- что может быть причиной сложностей в отношениях;
- почему отношения не складываются;
- увидите, как воспринимают отношения другие люди;
- узнаете что-то новое о себе и других.
«Академия Михайлова» — «СКА-1946»
Где: Ледовый дворец.
«Морозко»
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.
11 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» любимая сказка «Морозко» (Н. Коляда, по мотивам русской народной сказки).
«Пиковая дама»
Где: Тульский камерный драматический театр.
11 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
«Лётчик» (12+)
Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.
«Дом Gucci» (18+)
Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Хороших выходных!