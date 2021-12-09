10 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!

Наш корабль сменил курс на техно, но и про пост-панк мотивы мы конечно же не забудем.



Стоимость: 400 руб. Нужен QR-код.