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Dancing Plague

Dancing Plague

10 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму! 

Наш корабль сменил курс на техно, но и про пост-панк мотивы мы конечно же не забудем. 

Стоимость: 400 руб. Нужен QR-код.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 декабря 2021, пятница
22:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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5 января, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1700-2100 ₽
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