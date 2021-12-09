Dancing Plague
10 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!
Наш корабль сменил курс на техно, но и про пост-панк мотивы мы конечно же не забудем.
Стоимость: 400 руб. Нужен QR-код.
Стоимость: 400 руб. Нужен QR-код.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 декабря 2021, пятница
22:00
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽