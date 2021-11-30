Пиковая дама
11 и 24 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 декабря 2021, суббота
18:30
24 декабря 2021, пятница
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽