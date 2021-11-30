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Пиковая дама

Пиковая дама

11 и 24 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
 

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
11 декабря 2021, суббота
18:30
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24 декабря 2021, пятница
19:00
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