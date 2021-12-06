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Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?

Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?

11 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Каждый человек – индивидуальность со своими целями, ценностями и отношением к жизни. Возникает вопрос, возможны ли гармоничные отношения между нами и партнером, если мы разные. Что может помочь отношениям, а что помешать? Как понять, как мы сами видим наши отношения и что ценно в них для нас? И как видит наши отношения партнер и что ценно в них для него? Совпадают ли эти ценности?

На эти и многие другие вопросы помогают ответить рисуночные тесты.
 
На психологическом практикуме вы узнаете:
 
  • как вы видите себя в отношениях и как вы видите партнера;
  • какие смыслы вы вкладываете в отношения;
  • что может быть причиной сложностей в отношениях;
  • почему отношения не складываются;
  • увидите, как воспринимают отношения другие люди;
  • узнаете что-то новое о себе и других.
 
Для работы нам понадобятся блокноты, в которых удобно рисовать и карандаши.
 
Спикер: Филиппова Светлана, психолог-консультант КПТ-направления, кандидат психологических наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Стоимость: 300 руб. 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 декабря 2021, суббота
14:00
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Эскалада
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11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
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18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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31 марта, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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