Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?
11 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Каждый человек – индивидуальность со своими целями, ценностями и отношением к жизни. Возникает вопрос, возможны ли гармоничные отношения между нами и партнером, если мы разные. Что может помочь отношениям, а что помешать? Как понять, как мы сами видим наши отношения и что ценно в них для нас? И как видит наши отношения партнер и что ценно в них для него? Совпадают ли эти ценности?
На эти и многие другие вопросы помогают ответить рисуночные тесты.
На психологическом практикуме вы узнаете:
- как вы видите себя в отношениях и как вы видите партнера;
- какие смыслы вы вкладываете в отношения;
- что может быть причиной сложностей в отношениях;
- почему отношения не складываются;
- увидите, как воспринимают отношения другие люди;
- узнаете что-то новое о себе и других.
Для работы нам понадобятся блокноты, в которых удобно рисовать и карандаши.
Спикер: Филиппова Светлана, психолог-консультант КПТ-направления, кандидат психологических наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Стоимость: 300 руб.
Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 декабря 2021, суббота
14:00
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽