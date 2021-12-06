Психологический клуб. Рисунок мужчины и женщины: Что не так с моими отношениями?

11 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Каждый человек – индивидуальность со своими целями, ценностями и отношением к жизни. Возникает вопрос, возможны ли гармоничные отношения между нами и партнером, если мы разные. Что может помочь отношениям, а что помешать? Как понять, как мы сами видим наши отношения и что ценно в них для нас? И как видит наши отношения партнер и что ценно в них для него? Совпадают ли эти ценности?

На эти и многие другие вопросы помогают ответить рисуночные тесты.

На психологическом практикуме вы узнаете:

как вы видите себя в отношениях и как вы видите партнера;

какие смыслы вы вкладываете в отношения;

что может быть причиной сложностей в отношениях;

почему отношения не складываются;

увидите, как воспринимают отношения другие люди;

узнаете что-то новое о себе и других.

Для работы нам понадобятся блокноты, в которых удобно рисовать и карандаши.

Спикер: Филиппова Светлана, психолог-консультант КПТ-направления, кандидат психологических наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого.



Стоимость: 300 руб.