Как тулячка покорила Хельсинки и стала чемпионкой мира по эстетической гимнастике

Фото из архива героини статьи.

Об этом в интервью Myslo рассказала сама Марина и ее мама Инна.



История нашей героини — как пример для тех, кто из-за неудач готов опустить руки и перестать бороться за свою мечту.

Рассказывает мама Марины Инна:

Инна Чекарькова — У нас спортивная семья, следим за многими соревнованиями. Помню, смотрели Олимпиаду в Лондоне, где выступали наши гимнасты, и вдруг дочка спросила, почему я не отдала ее в гимнастику.

Кажется, именно в тот момент маленькая девочка влюбилась в этот вид спорта. Но из-за проблем со здоровьем в детском возрасте она не могла заниматься гимнастикой. Марина выросла, преодолела все трудности. И всё это время не забывала про свою мечту.

12-летнюю девочку взяли в команду по эстетической гимнастике «Роксэт». По спортивным меркам, начинать тренировки в таком возрасте — поздновато. Но Марина доказала всем, что главное — желание и трудолюбие.

Вместе с коллективом гимнастка стала двукратным серебряным призером первенства мира в командном зачете. Благодаря успешному выступлению на соревнованиях спортсменки пробились в сборную России.

Чтобы добиться более серьезных успехов, Марина отправилась покорять столицу.

— Окончив школу с золотой медалью, дочка уехала поступать в Москву, — продолжает Инна Чекарькова. — Перешла заниматься в одну из самых сильных команд России — «Мадонна». Она этого очень хотела, но в состав основной команды попала не сразу — был трехгодичный простой.

На одной из тренировок Марина получила сложнейшую травму — разрыв связок в ступне. Ей сделали операцию, был долгий период восстановления. Вся семья тогда очень поддерживала девушку.

— Часто были моменты, когда хотелось опустить руки, — поделилась Марина. — Особенно после травмы. Боялась, что не смогу восстановиться не столько физически, а именно морально. Казалось, что это конец, судьба подсказывает, что пора заканчивать с гимнастикой. Но я переборола себя и эти страхи, наверное, потому что слишком люблю свое дело.

После успешной реабилитации Марине Чекарьковой всё-таки удалось пробиться в состав команды «Мадонна». На данный момент тулячка является чемпионкой России и Европы по эстетической гимнастике.

— Огромную поддержку на протяжении всех лет Марине оказывают тренеры из «Роксет» — Галина Николаевна Данько и Ольга Владимировна Поникарова. Хотим выразить им большую благодарность, — говорит мама Инна.

У спортсменки за плечами много соревнований. Один из главных турниров прошел в конце ноября в столице Финляндии. В составе сборной России Марина отправилась на чемпионат мира по эстетической гимнастике.

Для участия в соревнованиях отобрались три российских спортклуба — действующие чемпионки мира «Мадонна» (Москва), «Экспрессия» (Москва) и «Небеса» (Краснодарский край).



Фото Константина Санталова.

За звание чемпионок мира развернулась серьезная борьба, основными соперницами для россиянок стали хозяйки турнира. И опередить их не удалось: команда «Мадонна» добыла серебряные медали, а «Экспрессия» — бронзовые.

По итогам командного зачета сборная России всё же стала первой, заслуженно завоевав золото.

— Ехали только побеждать! Отстаивать честь страны, потому что это очень важно. Ставили цель — выиграть всё золото, но, к сожалению, не удалось. Стали первыми в командном зачете, а в личном — серебряными призерами, — рассказывает Марина.

Такие результаты — повод для гордости. На пути к медалям спортсменкам пришлось преодолеть большой путь.

— Готовились давно. Должны были поехать на сборы, но этот момент совпал как раз с нерабочей неделей, пришлось тренироваться в своей спортшколе в Хамовниках. Условия хорошие, отличный зал. С подготовкой не было никаких проблем. В Хельсинки было морально тяжело — приехали к главным соперницам на их родину. Если посмотреть статистику, Россия и Финляндия — основные конкуренты за первое место. То россиянки станут лидерами чемпионата мира, то финки. В целом довольны своим выступлением, хотя было немного страшно. Допустили небольшие помарки, будем их исправлять. У нас команда новая, состав обновился. Чемпионат мира стал первым для нас, первый опыт. Делаем выводы и идем бороться дальше! Завоёвывать медали следующих чемпионатов мира.

Сейчас Марина улетела на заслуженный отдых в теплые страны — восстанавливаться физически и морально. О своих мечтах говорит смело — девушка амбициозна, как и многие спортсменки.

— Мечтаю выиграть как можно больше турниров! Да, я пришла в спорт поздно, но уже тогда хотела стать чемпионкой мира в личном зачете. Это главная цель! А еще выполнить нормативы заслуженного мастера спорта и мастера международного класса. Но что будет, то будет. Мне нравится заниматься этим, я живу спортом, эстетической гимнастикой. Важен не столько результат, сколько сам процесс.

Марина параллельно работает тренером — помогает младшему поколению. А что в дальнейшем?

— В Тулу возвращаться, наверное, не стану. Считаю, что нужно всё время стремиться к большему. На данный момент это Москва, а потом, если получится, выйду на международный уровень. Хочу отучиться на судью. Может быть, потом начнется новая карьера в моей жизни.