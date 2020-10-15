11 декабря в клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 11 декабря 2021 года.

Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.



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