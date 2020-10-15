афиша
афиша
Регистрация
Radio Tapok

Radio Tapok

11 декабря в клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 11 декабря 2021 года.

Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).

 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 декабря 2021, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Эскалада
Купить билет
11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Мегаломания
Купить билет
18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Анна Каренина
Купить билет
22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Рок в защиту животных
Купить билет
24 декабря, пятница 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 500 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.