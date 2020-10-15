Radio Tapok
11 декабря в клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 11 декабря 2021 года.
Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 декабря 2021, суббота
19:00
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽