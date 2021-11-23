11 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» любимая сказка «Морозко» (Н. Коляда, по мотивам eрусской народной сказки).

День и ночь трудится Настенька, чтобы угодить злобной мачехе и капризной сестре, а в ответ не видит ни ласки, ни благодарности. А потом и вовсе решают они избавиться от красавицы, отправив ее в зимний лес, волкам на съедение, Бабе Яге на растерзание. И остается Настенька замерзать на морозе, одна-одинёшенька...

История про добрую, трудолюбивую Настеньку, злую мачеху и хозяина зимнего леса Морозко – настоящий подарок для всех, кто любит волшебные сказки с их верой в торжество добра и справедливости. Сюжет этой сказки хорошо знаком детям, однако спектакль подготовил для своих зрителей много сюрпризов. «Морозко» от театра «Эрмитаж» - это интерактивная постановка, а значит все, сидящие в зрительном зале, будут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать во всех событиях.

Стоимость: от 150 руб.