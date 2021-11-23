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Морозко

Морозко

11 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» любимая сказка «Морозко» (Н. Коляда, по мотивам eрусской народной сказки).

День и ночь трудится Настенька, чтобы угодить злобной мачехе и капризной сестре, а в ответ не видит ни ласки, ни благодарности. А потом и вовсе решают они избавиться от красавицы, отправив ее в зимний лес, волкам на съедение, Бабе Яге на растерзание. И остается Настенька замерзать на морозе, одна-одинёшенька...
 
История про добрую, трудолюбивую Настеньку, злую мачеху и хозяина зимнего леса Морозко – настоящий подарок для всех, кто любит волшебные сказки с их верой в торжество добра и справедливости. Сюжет этой сказки хорошо знаком детям, однако спектакль подготовил для своих зрителей много сюрпризов. «Морозко» от театра «Эрмитаж» - это интерактивная постановка, а значит все, сидящие в зрительном зале, будут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать во всех событиях.
 
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
11 декабря 2021, суббота
11:00
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Касса
Эскалада
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11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Мегаломания
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18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Анна Каренина
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22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 500 ₽
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31 марта, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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