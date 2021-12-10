День рождения экспозиции «Под пологом тропического леса»
11 декабря Тульский экзотариум отметит день рождения экспозиции «Под пологом тропического леса».
Три года назад открыла свои двери новая экспозиция Тульского экзотариума. Уже в эту субботу все желающие могут присоединиться к празднованию этой даты. Посетителей ждут дополнительные интерактивные этикетки с самыми интересными фактами от экскурсоводов, мастер-класс, настольные игры для детей и родителей. Также в течение дня будут проводиться викторины. А для тех, кто хочет надолго сохранить воспоминания об экзотариуме, будет работать фотозона с профессиональным фотографом.
Расписание:
- 12.00 -14.00 – МК «Динозавр»
- 13.00 -15.00 – играем в настольные игры
- 12.30, 15.30, 17.30 - викторина «Звуки Экзотариума»
- 15.00 -16.00 - фотосессия от профессионального фотографа в тропическом интерьере
Телефон для справок: (4872)77-01-18.
Цена билета: 100-300 руб., дети до 7 лет - бесплатно!
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
11 декабря 2021, суббота
12:00
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽