11 декабря Тульский экзотариум отметит день рождения экспозиции «Под пологом тропического леса».

Три года назад открыла свои двери новая экспозиция Тульского экзотариума. Уже в эту субботу все желающие могут присоединиться к празднованию этой даты. Посетителей ждут дополнительные интерактивные этикетки с самыми интересными фактами от экскурсоводов, мастер-класс, настольные игры для детей и родителей. Также в течение дня будут проводиться викторины. А для тех, кто хочет надолго сохранить воспоминания об экзотариуме, будет работать фотозона с профессиональным фотографом.

Расписание:

12.00 -14.00 – МК «Динозавр»

13.00 -15.00 – играем в настольные игры

12.30, 15.30, 17.30 - викторина «Звуки Экзотариума»

15.00 -16.00 - фотосессия от профессионального фотографа в тропическом интерьере

Телефон для справок: (4872)77-01-18.

Цена билета: 100-300 руб., дети до 7 лет - бесплатно!