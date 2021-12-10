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День рождения экспозиции «Под пологом тропического леса»

День рождения экспозиции «Под пологом тропического леса»

11 декабря Тульский экзотариум отметит день рождения экспозиции «Под пологом тропического леса».

Три года назад открыла свои двери новая экспозиция Тульского экзотариума. Уже в эту субботу все желающие могут присоединиться к празднованию этой даты. Посетителей ждут дополнительные интерактивные этикетки с самыми интересными фактами от экскурсоводов, мастер-класс, настольные игры для детей и родителей. Также в течение дня будут проводиться викторины. А для тех, кто хочет надолго сохранить воспоминания об экзотариуме, будет работать фотозона с профессиональным фотографом.
 
Расписание: 
 
  • 12.00 -14.00 – МК «Динозавр»
  • 13.00 -15.00 – играем в настольные игры
  • 12.30, 15.30, 17.30 - викторина «Звуки Экзотариума»
  • 15.00 -16.00 - фотосессия от профессионального фотографа в тропическом интерьере
 
Телефон для справок: (4872)77-01-18.
Цена билета: 100-300 руб., дети до 7 лет - бесплатно!
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
11 декабря 2021, суббота
12:00
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Касса
Эскалада
Купить билет
11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Мегаломания
Купить билет
18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Анна Каренина
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22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Рок в защиту животных
Купить билет
24 декабря, пятница 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 500 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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