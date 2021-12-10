11 и 12 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин Райнера Вернера Фасбиндера — «Замужество Марии Браун» и «Лола».



Трагедия Фассбиндера — немецкий фильм по голливудским канонам и самая успешная картина режиссера. Сам Райнер считал «Замужество» своим главным фильмом, хотя оно было снято почти без его участия. В общей сложности фильм был удостоен 12 кинонаград и выдвигался в США на соискание «Золотого глобуса».

Вход свободный. Регистрация по ссылке.



Вторая часть трилогии Фассбиндера о судьбе немецкой женщины после второй мировой войны, а иносказательно — и самой Германии. Если «Замужество Марии Браун» заканчивалась 1953 годом, то действие «Лолы» относится уже к 1957 году. Фассбиндер снова обращается к теме запретной любви: готовы ли будут герои пожертвовать своими отношениями, чтобы все осталось как прежде?

Вход свободный. Регистрация по ссылке.