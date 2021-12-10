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Выходные немецкого кино в «Октаве»

Выходные немецкого кино в «Октаве»

11 и 12 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин Райнера Вернера Фасбиндера — «Замужество Марии Браун» и «Лола». 

Трагедия Фассбиндера — немецкий фильм по голливудским канонам и самая успешная картина режиссера. Сам Райнер считал «Замужество» своим главным фильмом, хотя оно было снято почти без его участия. В общей сложности фильм был удостоен 12 кинонаград и выдвигался в США на соискание «Золотого глобуса».

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Вторая часть трилогии Фассбиндера о судьбе немецкой женщины после второй мировой войны, а иносказательно — и самой Германии. Если «Замужество Марии Браун» заканчивалась 1953 годом, то действие «Лолы» относится уже к 1957 году. Фассбиндер снова обращается к теме запретной любви: готовы ли будут герои пожертвовать своими отношениями, чтобы все осталось как прежде?
 
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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 декабря 2021, суббота
19:00
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12 декабря 2021, воскресенье
12:00
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Щелкунчик и кошки
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29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Рок в защиту животных
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24 декабря, пятница 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 500 ₽
Буратино
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2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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