Тульская юниор-лига КВН
11 декабря в Центре культуры и досуга пройдет открытие Тульской юниор-лиги КВН. Более 15 коллективов будут ждать вас.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
11 декабря 2021, суббота
17:00
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽