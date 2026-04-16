Операция «Панда». Дикая миссия

Операция «Панда». Дикая миссия

Страна:
Китай
 
Премьера:
16.04.2026
 
Режиссер:
Чжан Луань
  
Актеры:
Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Цю Тянь, Ван Инлу, Юй Ян
  
Жанр:
Боевик, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Мастеру кунг-фу Джеки (Джеки Чан) предстоит перевести своего очаровательного подопечного, панду Сюсю, в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки с ними Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало «диких» проблем.

