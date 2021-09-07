10 декабря в Городском концертном зале выступит Народный артист России — Александр Малинин. Обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур.



Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин был награжден международным призом «The World Music Awards».

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными.



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