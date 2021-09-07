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Александр Малинин

Александр Малинин

10 декабря в Городском концертном зале выступит Народный артист России — Александр Малинин. Обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур.

Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин был награжден международным призом «The World Music Awards».

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 декабря 2021, пятница
19:00
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Касса
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Сеанс гипноза для семейной пары
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17 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
САДко
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5 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2100 ₽
Mgzavrebi
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15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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