Бьюти-меню: утиная диета императора

Известно, что сохранить природную красоту и молодость кожи помогают продукты правильного питания в ежедневном рационе.

Какой продукт может удивить суперполезными свойствами? Во многих странах дорогие рестораны предлагают своим посетителям изысканные блюда из утятины, а запеченная утка является главным блюдом рождественского стола. Китайцы заменяют утиным бульоном витамины, благодаря чему до старости сохраняют крепкое здоровье.

Более 4000 лет мясо утки употребляют в пищу. Вкусовые и питательные свойства утиного мяса оценили в Китае еще во времена династии Юань. Тогда диетолог, отвечавший за питание императора, обнаружил уникальные свойства утятины и добавил изысканный продукт в рацион семьи.

Вкус деликатеса был особенным, не похожим на другие, мясо таяло во рту. Полюбив есть утку каждый день, император заметил явные изменения: прилив сил и энергии, сильный иммунитет, сияющая кожа. С тех пор утка стала национальным блюдом.

Мясо и жир утки богаты высококачественным белком, содержат набор необходимых аминокислот и витаминов. В состав утятины входят компоненты, от которых зависит работа большинства систем организма. Не зря утку рекомендуют употреблять в пищу при анемии, лишнем весе и даже злокачественных опухолях.

В 100 граммах утятины содержится половина суточной нормы никотиновой кислоты, которая способствует понижению холестерина, половина суточной нормы селена, а также:

337 ккал,

28 г жиров,

19 г белков,

0,95 г углеводов,

205 мг калия,

13 мг кальция,

15 мг магния,

157 мг фосфора,

витамины А, Е, группы В.

Утиное мясо является мощным антиоксидантом именно благодаря селену, который уничтожает клетки свободных радикалов, провоцирующих старение и образование опухолей. Витамины и кислоты ускоряют метаболизм, предотвращают накопление лишнего жира. При потреблении в умеренных дозах утятина способствует снижению веса. В нежнейшем мясе содержится витамин красоты рибофлавин, незаменимый для кожи, волос и ногтей. Вскоре вы сможете увидеть результат: волосы обретут естественный блеск, ногти — прочность, а кожа — эластичность, восстановится клеточный метаболизм, повысится концентрация гемоглобина, исчезнет хроническая усталость, активизируется мозговая деятельность, восстановится гормональный фон.

Особенно полезным утиное мясо будет для тех, кто занимается спортом или интеллектуальной деятельностью. Кроме того, утятина отлично восстанавливает силы после продолжительной болезни. Сочное мясо может стать альтернативой пресной домашней птице для худеющих.

Насладиться ярким вкусом любимого деликатеса китайских императоров можно в ресторанах MYBOX. Например, попробовать Кинбаку боул с уткой и томленой грушей — незабываемое кисло-сладкое сочетание. К тому же в боул добавлена экзотическая крупа киноа, которая содержит большое количество белка, клетчатку, витамины группы В, витамин Е и полезные минералы.

Многих может удивить Шибари-утка с томленой грушей, каффир-лаймом и сливовым соусом: связанные вкусы данного блюда — это связанные удовольствия. Легенда императорского рецепта гласит: удовольствия Шибари — связывать вкусы.

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