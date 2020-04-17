От слов к делу: тульские предприниматели получают финансовую поддержку от центра «Мой бизнес»

Здравоохранение и бизнес – это здоровый рабочий тандем, но вряд ли кто мог подумать, что настанут дни, когда эта связь будет настолько тонкой. Сегодня осложнение одной сферы жизни напрямую влияет на благополучие другой.

Ужесточение мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, которое направлено на спасение здоровья жителей, напрямую влияет на самочувствие малого и среднего бизнеса области. Руководство региона и компетентные органы власти компенсируют данные последствия разработкой обширного перечня мер финансовой поддержки, многие из которых реализует центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Предприниматели Тульской области уже получают деньги для решения проблем своего бизнеса и сотрудников.

Льготы для бизнеса региона были всегда, сегодня перечень стал ещё больше, а процедура – проще.

Центр «Мой бизнес» в начале текущей недели опубликовал весь список региональных и федеральных мер поддержки. Финансовый блок региональных мер, предоставляемых на базе микрокредитной компании и гарантийного фонда, состоит из давно работающих программ, новых и антикризисных. Условия для бизнеса как и прежде выгодны, особенно в непростой экономической ситуации. Рассмотрим подробнее.

Льготное финансирование до 5 миллионов рублей для выплаты зарплаты сотрудникам.

Займ выдаётся сроком до 12 месяцев, с возможностью отсрочки платежей до 6 месяцев, без залога и с поручительством лишь владельца бизнеса.

Как это работает?

Заполняя заявку, предприниматель описывает, как ухудшилось финансовое положение предприятия в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (снизилась выручка, отказался работать ключевой партнер, накопилась просроченная дебиторская задолженность и т. п. ). Для расчета итоговой суммы займа Фонд использует данные официальной отчетности предприятия по начисленной заработной плате сотрудникам. Сумма займа определяется из расчета 2/3 от ФОТа за желаемый период (но не более 6 месяцев), указанный предпринимателем в заявке, за вычетом зарплаты руководителя компании. Сумма займа не может превышать 5 млн руб. (то есть если предприниматель указал, что зарплату нужно выплачивать ближайшие 3 месяца, то 2/3 от ФОТа за 3 месяца за минусом зарплаты руководителя и составит сумму займа).

Документы и срок рассмотрения:

Для подачи заявки максимально упрощен комплект документов. Особенно это касается документов, которые необходимо получать в иных структурах (налоговая, банки и т. п. ). Вместе с тем необходимо подтвердить ухудшение финансового положения, это могут быть: выписки по расчетному счету, письма контрагентов и подобное. Рассмотрение каждого займа и каждой сложившейся в бизнесе ситуации происходит индивидуально. Срок рассмотрения — 7 рабочих дней.

Программа запустилась с 13 апреля с большим вниманием со стороны бизнеса: горячие линии уже проконсультировали более сотни предпринимателей, а первые заявки Фонд начал принимать уже во вторник. Объясняют данную тенденцию выгодные условия программы наряду с большой потребностью бизнеса сохранить штат во время нерабочих дней.

Формы организации бизнеса и, соответственно, потребности у предпринимателей разные. Большой популярностью среди предпринимателей пользуется программа 100 тысяч рублей на 1 год под 1%. Ведь кроме штата нужно оплатить аренду, адаптировать бизнес в дистанционный формат, на это нужны другие деньги, но время здесь всё также играет важнейшую роль. А значит, всё должно быть просто и быстро.

Программа льготного займа центра «Мой бизнес» 100 тысяч под 1% на 1 год осуществляется без ежемесячных платежей, залога и поручительств.

Требования к заёмщикам предельно просты:

отсутствие долговых обязательств перед кредитными организациями; наличие предпринимателя в списке субъектов малого и среднего предпринимательства (проверить можно на сайте Федеральной налоговой службы, а также на других компетентных информационных ресурсах).

Ознакомиться с пакетом документов, необходимых для подачи заявки, можно на сайте мойбизнестула.рф. А с преимуществами программы –по отзыву предпринимателя Инны Ширинкиной, совладелицы двух разных по формату — прачечная и кофейные аппараты, но одинаково нуждающихся в помощи сфер бизнеса: компания «Ширилэнд» и прачечная «Постирайка»:

Инна Ширинкина – Мы были одними из первых, кто подал заявку на кредит. На почту пришла рассылка от Фонда, и мы сразу обратили внимание на это предложение. Совершенно ясно, что последствия будут долгосрочными. А зарплату сотрудникам, аренду, налоги нужно платить не потом, а сейчас. Потому программа «100 тыс под 1%» реально выручила нас, позволив думать об адаптации бизнеса к новым условиям спроса в будущем и быть спокойными за сегодняшний день. Мы взяли займ на ИП и два ООО. Для прачечной закупили необходимые средства, поставщиками которых является Европа, заплатили зарплату сотрудникам химчистки, оплатили аренду площадей, где стоят наши кофе-машины. Больше всего порадовали простота и удобство оформления заявки. Мы давно знакомы с услугами микрокредитной компании, и раньше это было большое количество бумаг, личное присутствие и ожидание. В этот раз всё иначе: информация на сайте понятная и доступная, пакет документов представляет собой краткий и простой перечень, документооборот полностью электронный, никакого поручительства, ежемесячных платежей, а деньги были переведены на наш счёт уже на следующее утро после подписания документов. Большую благодарность хочется выразить специалистам центра за оперативную работу и компетентность, а правительству области – за меры поддержки, оказываемые бизнесу. По опыту общения с коллегами из других регионов хочу отметить, что Тульская область одна из немногих, кто предлагает столь широкий перечень мер, полезных для малого и среднего бизнеса.

Финансовая поддержка на льготных условиях вне зависимости от экономических условий в центре «Мой бизнес» всегда была и будет.

Изучая обширный список финансовых программ центра, можно также отметить и те, что работали и ранее. Предприниматель выбирает наиболее рентабельный вариант для своей ситуации.

Льготный займ до 500 тыс. рублей по льготным ставкам от 3% до 6% годовых на срок до 3 лет.

Без залога, с поручительством, с возможностью отсрочки по оплате основного долга и процентов. На текущую деятельность, закупку основных средств и т. д. (зарплата, аренда, налоги).

Размер процента годовых зависит от категории СМСП: зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моногородов, является индивидуальным предпринимателем и при этом инвалидом 1 или 2 группы, социально ориентированный бизнес, является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом.

Для кого: для всех категорий МСП (за исключением производства и реализации подакцизных товаров и полезных ископаемых)

Льготный займ до 5 млн рублей (в том числе на рефинансирование) по льготным ставкам от 3% до 6% годовых на срок до 3 лет.

С залогом, с поручительством, с возможностью отсрочки по оплате основного долга и процентов. На текущую деятельность, закупку основных средств и т. д. (зарплата, аренда, налоги).

Для кого: все категорий МСП (за исключением производства и реализации подакцизных товаров и полезных ископаемых).

Рефинансирование кредитов и лизинговых договоров

Сумма – до 5 млн рублей на срок до 3 лет под 5% годовых. С залогом, с поручительством, с возможностью отсрочки по оплате основного долга и процентов.

Для кого: все категории МСП (за исключением производства и реализации подакцизных товаров и полезных ископаемых).

Отсрочка на выплату основного долга

Предоставляется на срок до 6 месяцев (по заявлению). Необходимо обратиться с заявлением в ТОФПМП.

Для кого: все категорий МСП.

Отсрочка на выплату процентов и основного долга

На срок до 6 месяцев, основного долга до 6 месяцев (по заявлению). Необходимо обратиться с заявлением в ТОФПМП.

Для кого: МСП из перечня пострадавших отраслей. (Ссылка на документ «Перечень»).

Индивидуальный пересмотр графиков платежей по ранее выданным ТОФПМП займам.

Необходимо обратиться с заявлением в ТОФПМП.

Для кого: для предпринимателей из перечня пострадавших отраслей.

Поручительства перед финансовыми организациями при отсутствии достаточного собственного залогового обеспечения.

До 50% от суммы обязательств, не более 25 млн рублей. Комиссия за пользование поручительством от 0,5 до 1% (снижена вдвое).

Для кого: все категории МСП.

Если в данном перечне финансовых мер вы нашли подходящую программу под запрос вашего бизнеса или для выбора нужно ещё больше информации, предлагаем вам не останавливаться на данной статье.

Больше сведений о программах микрокредитной компании «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» вы найдёте на сайте мойбизнестула.рф.

Специалисты центра рассмотрят ваш запрос индивидуально и помогут подобрать выгодную программу по телефонам: +7 (4872) 52-10-80 , +7 (962) 276-01-73 , а также по номеру горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (800) 600-777-1.

Адрес:

Тула, ул. Кирова, 135, корпус 1,

режим работы специалистов центра «Мой бизнес»:

пн.-чт. с 9.00 до 18.00 , пт. с 9.00 до 17.00, сб.-вс. выходные.

Обратившись с вопросом в центр «Мой бизнес», вы уйдёте с решением, ведь главная цель специалистов – не консультация, а действия, направленные на благополучие вашего бизнеса.

Центр «Мой бизнес» осуществляет работу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1.

Тел. 8-800-600-777-1.

мойбизнестула.рф