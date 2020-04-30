Вебинары центра «Мой бизнес»: Спикеры с федеральных сцен у вас дома

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Центр «Мой бизнес» перевел в онлайн мероприятия для предпринимателей. За апрель опубликован внушительным объемом видео-тренингов. Многие уже оценили их эффективность, а значит расписание и тематика будет только расширяться.

Март стал поворотным месяцем в жизни каждого жителя страны. Нет того, чья работа или интересы остались бы не затронуты ситуацией с распространением вируса: физические и юридические лица, наёмные сотрудники и работодатели, коммерция и бюджетники. Исключением не стал и центр «Мой бизнес».

Ещё 18 марта на торжественном открытии центр принял в гости более двухсот предпринимателей, а уже 20-го числа был вынужден перевести мероприятия на удалённый режим. Спикеры федерального масштаба со сцены центра должны были перейти на экраны мониторов всего за 2 дня.

Для центра с практически ежедневно спланированной программой тренингов и обучений предпринимателей не самая простая задача, но выполнимая. Специалисты отдела реализации образовательных программ и консалтинга центра «Мой бизнес» начали масштабную работу по сбору обратной связи от предпринимателей о том, какие темы актуальны для них именно сегодня, кого из спикеров интересно услышать и кто может ответить на их вопросы.

Татьяна Кулешова, главный специалист отдела реализации образовательных программ и консалтинга центра «Мой бизнес»:

Татьяна Кулешова – К участию в вебинарах Центра «Мой бизнес» мы приглашаем как региональных, так и федеральных спикеров – экспертов в своей области. При выборе темы вебинара мы ориентируемся на запросы действующих и потенциальных предпринимателей, а также мониторим востребованность тех или иных тем в предпринимательском сообществе в целом. В период коронавируса мы сделали упор на перевод бизнеса в он-лайн, удаленное управление им и маркетинг через интернет.

Запросы предпринимателей Тульской области были разделены на блоки:

саморазвитие;

организация удалённой работы бизнеса и работа с персоналом;

консалтинг в области юридических и налоговых вопросов;

инструменты и методика работы бизнеса онлайн.

За апрель было проведено более 20 вебинаров о саморазвитии, организации удалённой работы, инструментах и методиках бизнеса онлайн. Данный опыт – вклад в будущее развитие мероприятий центра, которое имеет большой отклик аудитории, а значит дальше

больше и лучше!

Предприниматели развивали ораторское мастерство: обучались проводить собственные вебинары, избавлялись от страха публичных выступлений вместе с Иваном Зиновьевым - известным тренером в данной области, выбирали нишу для своего бизнеса и развивали карьеру в обход препятствиям экономической ситуации в стране вместе с Ириной Рузавиной, карьерным консультантом и экспертом университета онлайн-профессий «Нетология».

Осваивали систему и инструменты взаимодействия с сотрудниками на удалённом режиме работы вместе с Аллой Штауб, генеральным директором и основателем веб-студии «Dial» консультировались по вопросам бухгалтерского учёта с Марией Соколовой, задавали вопросы на самые главные юридические вопросы для предпринимателей в период коронавируса и получали компетентные ответы от Максима Кольцука, а также освоили самые главные инструменты по онлайн-продажам и привлечению клиентов из соцсетей вместе с Ильёй Петровым и Эдмундом Клавиниуссом, специалистам в построении систем продаж и продвижению в социальных сетях.

При подготовке вебинаров тщательная работа проводится не только на стороне центра «Мой бизнес», ведь главная цель – не просто привлечь аудиторию, но и сделать так, чтобы предприниматель остался довольным как организацией мероприятия, так и его содержанием, и приходил вновь, как на онлайн-площадку, так и на очные тренинги, которые возобновятся сразу после снятия ограничений. Потому для каждого вебинара, приглашённые спикеры идут не по типовому сценарию, программа составляется индивидуально под собравшуюся аудиторию, а взаимодействие с ней и обратная связь - самое ценное.

Алла Штауб- генеральный директор и основатель веб-студии «Dial»:

Алла Штауб – Перед мероприятием я всегда актуализирую информацию о полезных для предпринимателей сервисах, изучаю, на какую информацию имеются запросы у людей. В конце марта – начале апреля был очень высокий спрос на то, как организовать работу команды удаленно, как контролировать сотрудников, как внедрить CRM-систему (система управления взаимоотношениями с клиентами). Я в этом эксперт, потому что часть моей команды всегда работала в таком режиме – у меня несколько офисов по России, но быть во всех сразу физически невозможно, а вот дистанционно решить возникающие вопросы можно. Я знаю все нюансы того, как в любой компании организовать работу на удаленке и как перевести бизнес из офлайна в онлайн. В большинстве сфер это возможно организовать. Этим опытом я готова делиться и помогать, причем не только в формате вебинаров, но и консультаций, наставничества. Я уверена, что в нынешних условиях очень важно больше отдавать, помогать друг другу, тогда мы быстрее справимся с этой ситуацией. Следующий мой вебинар будет также посвящен актуальной для многих теме – как организовать маркетинг, как продавать онлайн, стоит ли вкладываться в маркетинг и т.д.

Март-апрель стал настоящим «бумом» в онлайн консультациях, это обусловлено запросом аудитории – больше свободного времени для саморазвития на карантине, а у кого-то прямой необходимостью переформатировать личную работу- консалтинг был ограничен для очного проведения. На вебинары осмелились те, кто никогда их не проводил, программу усилили известные имена в области конференций для предпринимателей.

Отдельно стоит отметить: все вебинары, организуемые Центром «Мой бизнес» – бесплатные. Проводятся они в рамках проекта «Мастерская бизнеса».

Центр «Мой бизнес» активно продвигает мероприятия своих парнёров на федеральной площадке. Бизнес требует разъяснений введённым изменениям, ищет пути развития своего дела и личных компетенций. Потому специалисты тщательно отбирают и освещают самые актуальные вебинары, вещающие на всю страну, среди них мероприятия:

- Министерства экономического развития Российской федерации

- Банка России

- Опоры России

- Российского экспортного центра

- Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

- Университета Синергии и многих других.

Спикеры форумов говорят о важных решениях, принятых на федеральном уровне, а вместе с тем о том, как ими руководствоваться каждому предпринимателю на региональном. Масштабные обсуждения всегда полезны, но, согласитесь, адресная беседа в узком кругу является наиболее действенной, ведь связь между спикером и зрителем здесь намного ближе. Поэтому специалисты Тульского центра «Мой бизнес» работают над тем, чтобы спикеры с известными именами на всю страну с федеральных сцен находили время перейти на региональную.

В этом ключе нельзя не упомянуть о таких спикерах, как Максим Зыков- бизнесмене с опытом более 10-ти лет и его вебинаре «Как продавать товары через Инстаграм». Максим 8 лет руководил крупнейшей веб-студией, запустил с нуля и продал 4 бизнеса, на данный момент имеет сеть инстаграм-магазинов и отличный практикум в своей копилке, который провёл для тульских предпринимателей.

Несомненно, успехом и хорошим началом личных коммуникаций стал авторский вебинар Владиславы Друтько на тему «Адаптивность. Принятие решений и решение проблем». Владислава- одна из самых известных бизнес-тренеров по личной эффективности и навыкам коммерческих коммуникаций. За плечами у Владиславы Друтько 30-летний опыт в области обучения и развития персонала и более 10 лет работы на позиции топ-менеджера крупных страховых и консалтинговых компаний России. Помимо этого Владислава является бессменным партнёром бизнес-школы «Синергии» и тем самым примером, когда спикер с федеральной сцены на сотни тысяч зрителей посетила предпринимателей Тульского региона для узкого по формату тренинга и разговора лицом к лицу, где каждый имел возможность задать личный вопрос преподавателю.

Данное направление помимо прочих стоит на главной повестке специалистов отдела реализации образовательных программ и консалтинга центра «Мой бизнес»: увеличивать список спикеров с именем федерального масштаба, а вместе с ним и предпринимателей Тульского региона, кому данные мероприятия будут полезны.

Руководствуясь именно этой целью «быть полезными для предпринимателей тульской области» центр «Мой бизнес» уже в ближайшее время запускает новую и крайне актуальную услугу для предпринимателей региона: содействие предпринимателям Тульской области в поиске торговых площадок-маркетплейсов и размещении их продукции на них. Услуга включает в себя полный цикл взаимодействия и организационных вопросов: поиск подходящих площадок, заключение всей необходимой юридической документации, организация фотосъёмки продукции и её описание. География охвата маркет плейсов от федеральной до международной, критерий отбора- специфика продукции и пожелания предпринимателя.

Для того, чтобы данная услуга нашла максимальный отклик среди предпринимателей, программа вебинаров центра выступает экскурсом на новом рынке сбыта продукции. За плечами прошедший тренинг компании «ПАЛ» – официального партнёра Alibaba.com и aliexpress.com, на котором подробно рассказывали все шаги по развитию на данных площадках от регистрации до активных продаж.

На очереди welcome-тренинг, который центр «Мой бизнес» проведёт совместно с представителем компании Wildberries. Уже 13 мая в 12:00 предприниматели Тульской области узнают из первых уст «Как построить бизнес на маркетплейсе Wildberries».

База знаний включает в себя самые важные аспекты для понимания, как эта площадка поможет развить ваш бизнес:

Знакомство с принципами работы электронной площадки Wildberries

Рассказ о преимуществах сотрудничества с интернет-магазином

Презентация возможности платформы для управления поставками и продажами

Как просто стать поставщиком Wildberries

Также Вы узнаете, как с помощью маркетинговых коммуникаций и бесплатных инструментов сайта поднять свой товарооборот.

По ходу вебинара вы сможете задавать вопросы ведущему в чате.

А если у вас уже есть вопросы о вебинарах или услуге по содействию в размещении на маркетплейсах, вы можете обращаться по телефону центра «Мой бизнес»:

8(800)600-777-1.

Анонсы вебинаров, вся информация о региональных и федеральных мероприятиях для бизнеса, актуальные новости для предпринимателей региона всегда есть на сайте мойбизнестула.рф, а также социальных сетях центра.

Мероприятия осуществляются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Центр «Мой бизнес» призывает всех предпринимателей развиваться в ногу со временем и опережать события своими действиями, содействие на каждом из этапе обеспечено специалистами центра. Благополучие вашего бизнеса есть основная цель.