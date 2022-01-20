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Нейромонах Феофан, вечеринка Dancing Plague и фотовыставка #БУДНИ: выходные в Туле 21-23 января

Нейромонах Феофан, вечеринка Dancing Plague и фотовыставка #БУДНИ: выходные в Туле 21-23 января

А еще лекция Максима Ильяхова, концерт Владимира Ждамирова, вечеринка ATMOSPHERE PARTY, открытие выставки «Буквально и фигурально» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Нейромонах Феофан

Когда: 22 января, суббота, 19.00.

Где: Сoncert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.

Нейромонах Феофан

22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!

 

Владимир Ждамиров

Когда: 22 января, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.

Владимир Ждамиров

22 января на сцене Городского концертного зала выступит легенда русского шансона Владимир Ждамиров.

Владимир Ждамиров — известный музыкант, один из создателей отдельного направления шансона. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива.
 

Dancing Plague

Когда: 21 января, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.

Dancing Plague

21 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!

 

#БУДНИ

Когда: 21 января, пятница, 17.00.

Где: Тульская научная областная библиотека.

Полосатый Новый год»

21 января в Тульской научной областной библиотеке откроется выставка Алексея Фокина «#БУДНИ» в рамках проекта Тульского историко-архитектурного музея «Фотографический кабинет».

Выставка продлится до 24 февраля.
 

ATMOSPHERE PARTY № 2

Когда: 22 января, суббота, 23.00.

Где: Красноармейский проспект, 7-б.
Стоимость: с 23.00−00.00 — бесплатно; 00.00 и позже — 500 руб.

ATMOSPHERE PARTY №2

22 января в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE PARTY № 2. Приглушенный свет. Ты заходишь в наш зал, окутанный дымом и цветным мягким светом. Музыка начинает поглощать своим множеством красивых этно-звуков, зазывая тебя в центр пространства. Струящиеся сверху ленты немного путают тебя, но заставляют двигаться в ритм музыки.

Немного отвлекаясь от своего танца, ты заметишь присутствие девушек, которые окутали всю зону твоего присутствия своей мягкостью и чувственностью. Теперь тебе крайне хорошо, весело. Ты отдыхаешь.
 

Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях

Когда: 22 января, суббота, 18.30.

Где: Творческий кластер «Октава».

Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях

22 января в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Максима Ильяхова, редактора и автора бестселлеров «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки», «Ясно, понятно».

Как сделать текст понятным, интересным и при этом не потерять свой уникальный стиль? Каждый, кто по работе вынужден много писать, задается этим вопросом ежедневно. И ответ у нас (точнее у нашего спикера) есть!
 

Психологический клуб: отцы и дети: неужто вечен их конфликт?

Когда: 22 января, суббота, 17.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Отцы и дети: неужто вечен их конфликт?

22 января в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В этот раз поговорим о неизбежности конфликта между разными поколениями, рассмотрим основания для этого и парадоксы детско-родительских отношений.

 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 22−23 января, суббота-воскресенье.

Где: Куликово поле.

Выходные на Куликовом поле

Приготовить блины необычным способом, смастерить ангела на елку, узнать о традициях трапез у разных народов, научиться седлать лошадь и прокатиться верхом по степи — все это и многое другое ждет туристов 22 и 23 января в музеях Куликова поля.
 

Буквально и фигурально

Когда: 22 января, суббота, 16.00.

Где: ТИАМ.

Буквально и фигурально

22 января в ТИАМе состоится открытие выставки «Буквально и фигурально» Юрия Гулитова — одного из самых ярких московских дизайнеров-графиков.

Юрий Гулитов — лауреат международных конкурсов, руководитель и ведущий преподаватель творческой мастерской магистратуры Школы дизайна РАНХиГС при Президенте РФ, основатель и руководитель студии «Гулитовдизайн», член Союза дизайнеров и Союза художников России.
 
В центре его интересов — кириллица, творческая каллиграфия, экспериментальная типографика и плакат.
 

«Академия Михайлова» — «Динамо»

Когда: 21−22 января, пятница-суббота, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Динамо»

21 и 22 января в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против питерского «Динамо».

 

Выходные в Тульском экзотариуме

Когда: 22−23 января, суббота-воскресенье, 12.00−17.00.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

Выходные в Тульском экзотариуме

22 и 23 января в Тульском экзотариуме отметят день рождения известного натуралиста и писателя Джерри Даррела.

 

Москва-Петушки

Когда: 22 января, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

22 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… А он человек вообще, если разговаривает с ангелами… Так вот, он сел в электричку и отправился в рай… Ну, какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле в этой истории нет никакой определенности.

 
 
 
а что в кино?

Крик (18+)

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…
 

Зверопой 2 (6+)

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 17:46 0
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