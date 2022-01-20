Нейромонах Феофан, вечеринка Dancing Plague и фотовыставка #БУДНИ: выходные в Туле 21-23 января
А еще лекция Максима Ильяхова, концерт Владимира Ждамирова, вечеринка ATMOSPHERE PARTY, открытие выставки «Буквально и фигурально» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Нейромонах Феофан
Где: Сoncert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.
22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!
Владимир Ждамиров
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.
Владимир Ждамиров — известный музыкант, один из создателей отдельного направления шансона. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива.
Dancing Plague
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.
21 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!
#БУДНИ
Где: Тульская научная областная библиотека.
Выставка продлится до 24 февраля.
ATMOSPHERE PARTY № 2
Где: Красноармейский проспект, 7-б.
Стоимость: с 23.00−00.00 — бесплатно; 00.00 и позже — 500 руб.
22 января в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE PARTY № 2. Приглушенный свет. Ты заходишь в наш зал, окутанный дымом и цветным мягким светом. Музыка начинает поглощать своим множеством красивых этно-звуков, зазывая тебя в центр пространства. Струящиеся сверху ленты немного путают тебя, но заставляют двигаться в ритм музыки.
Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях
Где: Творческий кластер «Октава».
Как сделать текст понятным, интересным и при этом не потерять свой уникальный стиль? Каждый, кто по работе вынужден много писать, задается этим вопросом ежедневно. И ответ у нас (точнее у нашего спикера) есть!
Психологический клуб: отцы и дети: неужто вечен их конфликт?
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
22 января в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В этот раз поговорим о неизбежности конфликта между разными поколениями, рассмотрим основания для этого и парадоксы детско-родительских отношений.
Выходные на Куликовом поле
Где: Куликово поле.
Буквально и фигурально
Где: ТИАМ.
22 января в ТИАМе состоится открытие выставки «Буквально и фигурально» Юрия Гулитова — одного из самых ярких московских дизайнеров-графиков.
«Академия Михайлова» — «Динамо»
Где: Ледовый дворец.
21 и 22 января в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против питерского «Динамо».
Выходные в Тульском экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
22 и 23 января в Тульском экзотариуме отметят день рождения известного натуралиста и писателя Джерри Даррела.
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
22 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… А он человек вообще, если разговаривает с ангелами… Так вот, он сел в электричку и отправился в рай… Ну, какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Крик (18+)
Зверопой 2 (6+)
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.
Хороших выходных!