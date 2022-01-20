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Выходные в Тульском экзотариуме

Выходные в Тульском экзотариуме

22 и 23 января в Тульском экзотариуме отметят день рождения известного натуралиста и писателя Джерри Даррела. 

В честь праздника в новом здании Экзотариума пройдут разнообразные интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Гости зоопарка смогут стать участниками увлекательного путешествия по фактам биографии Д.Даррелла, узнают интересные факты о жизни писателя-анималиста, о его путешествиях, прочтут написанные им монографии из библиотечных архивов, посмотрят видеофрагменты снятых Даррелом фильмов, а также примут участие в креативном мастер-классе, организованном совместно с тульской областной детской библиотекой.
 
Параллельно будет проходить выставка: «Проекты Джерсийского зоопарка», который и основал Дж. Даррел, тем самым спас от вымирания множество видов животных. Именно он заложил основы всех современных зоопарков, переосмыслив их назначение и то, как именно можно сохранить биоразнообразие планеты.
 
Даррелл начал продвигать идею, что зоопарки должны сохранять животных и просвещать население, это поможет сберечь окружающую природу. Информационные блоки познакомят с 20 историями спасения таких видов, как например: карликовая свинья, синелицый амазон, розовый голубь, оранжевый сцинк.
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
22 января 2022, суббота
12:00
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23 января 2022, воскресенье
12:00
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Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга
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15 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ловушка для мужа
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9 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Вечер памяти Михаила Горшенева
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28 января, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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