Выходные в Тульском экзотариуме

22 и 23 января в Тульском экзотариуме отметят день рождения известного натуралиста и писателя Джерри Даррела.

В честь праздника в новом здании Экзотариума пройдут разнообразные интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Гости зоопарка смогут стать участниками увлекательного путешествия по фактам биографии Д.Даррелла, узнают интересные факты о жизни писателя-анималиста, о его путешествиях, прочтут написанные им монографии из библиотечных архивов, посмотрят видеофрагменты снятых Даррелом фильмов, а также примут участие в креативном мастер-классе, организованном совместно с тульской областной детской библиотекой.

Параллельно будет проходить выставка: «Проекты Джерсийского зоопарка», который и основал Дж. Даррел, тем самым спас от вымирания множество видов животных. Именно он заложил основы всех современных зоопарков, переосмыслив их назначение и то, как именно можно сохранить биоразнообразие планеты.

Даррелл начал продвигать идею, что зоопарки должны сохранять животных и просвещать население, это поможет сберечь окружающую природу. Информационные блоки познакомят с 20 историями спасения таких видов, как например: карликовая свинья, синелицый амазон, розовый голубь, оранжевый сцинк.