Выходные в Тульском экзотариуме
22 и 23 января в Тульском экзотариуме отметят день рождения известного натуралиста и писателя Джерри Даррела.
В честь праздника в новом здании Экзотариума пройдут разнообразные интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Гости зоопарка смогут стать участниками увлекательного путешествия по фактам биографии Д.Даррелла, узнают интересные факты о жизни писателя-анималиста, о его путешествиях, прочтут написанные им монографии из библиотечных архивов, посмотрят видеофрагменты снятых Даррелом фильмов, а также примут участие в креативном мастер-классе, организованном совместно с тульской областной детской библиотекой.
Параллельно будет проходить выставка: «Проекты Джерсийского зоопарка», который и основал Дж. Даррел, тем самым спас от вымирания множество видов животных. Именно он заложил основы всех современных зоопарков, переосмыслив их назначение и то, как именно можно сохранить биоразнообразие планеты.
Даррелл начал продвигать идею, что зоопарки должны сохранять животных и просвещать население, это поможет сберечь окружающую природу. Информационные блоки познакомят с 20 историями спасения таких видов, как например: карликовая свинья, синелицый амазон, розовый голубь, оранжевый сцинк.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
22 января 2022, суббота
12:00
23 января 2022, воскресенье
12:00
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
28 января, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽