21 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!

Начнём с любимых отечественных и зарубежных пост-панк мотивов, а закончим встречу с Дракулой под техно и электронику!

Стоимость: 400 руб. 400 руб.