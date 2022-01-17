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Dancing Plague

Dancing Plague

21 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму! 

Начнём с любимых отечественных и зарубежных пост-панк мотивов, а закончим встречу с Дракулой под техно и электронику!

Стоимость: 400 руб. 

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 января 2022, пятница
22:00
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