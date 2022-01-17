Dancing Plague
21 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!
Начнём с любимых отечественных и зарубежных пост-панк мотивов, а закончим встречу с Дракулой под техно и электронику!
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 января 2022, пятница
22:00
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽