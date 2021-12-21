22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан на альбоме «Древнерусский рейв» представил совершенно новое звучание древнерусского Драма! Новое наполнение получит и визуальная часть концерта: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу и видео-сопровождения, впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций.



Ну а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!