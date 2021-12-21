Нейромонах Феофан
22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!
Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан на альбоме «Древнерусский рейв» представил совершенно новое звучание древнерусского Драма! Новое наполнение получит и визуальная часть концерта: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу и видео-сопровождения, впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций.
Ну а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!
Ну а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 января 2022, суббота
19:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
25 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 1700-3500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽