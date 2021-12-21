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Нейромонах Феофан

Нейромонах Феофан

22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан на альбоме «Древнерусский рейв» представил совершенно новое звучание древнерусского Драма! Новое наполнение получит и визуальная часть концерта: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу и видео-сопровождения, впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций.

Ну а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 января 2022, суббота
19:00
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Касса
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Слухи
Купить билет
25 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-3500 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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