Выходные на Куликовом поле

Приготовить блины необычным способом, смастерить ангела на елку, узнать о традициях трапез у разных народов, научиться седлать лошадь и прокатиться верхом по степи – все это и многое другое ждет туристов 22 и 23 января в музеях Куликова поля.



Программа на 22 и 23 января:

22 января

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности - пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение. Изделия собственного производства съедаются на месте!

Возрастные рекомендации: 10+.

Стоимость билета: 200 рублей.

13.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Различающиеся своим весом, ростом, окрасом кони в чем-то похожи на людей. Окрас их шерсти варьирует даже больше, чем цвет наших волос. Но знаете ли вы названия всех мастей? Оказывается, их огромное множество, а возникли они еще в глубокой древности. Каурая, чалая, буланая… Откуда появились такие причудливые названия? В ходе экскурсии посетители увидят, лошади каких мастей и отмастков обитают на Конном дворе. Узнают, как здоровье лошади зависит от ее масти, а самое главное существуют ли белые лошади или это миф, а принцам придется поискать другое средство передвижения? Занимательная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. После все смогут угостить питомцев вкусными и полезными лакомствами.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 200 рублей.

14.00 Тематическая экскурсия «Памятник-колонна Дмитрию Донскому. Новое о прошлом и настоящем»

(Мемориал на Красном холме)

Посетители смогут узнать историю создания старейшего монумента - памятника-колонны Дмитрию Донскому, познакомиться с биографией его архитектора - А.П. Брюллова, услышать интересные факты о реставрации памятника. Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость: 100 рублей с человека.

15.00 Лекция «Средневековая кухня»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

На лекции сотрудники музея расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о том, как в старину готовили повседневные и праздничные блюда, о традициях трапез у разных народов и, конечно, в регионе Куликова поля.

Вход свободный.

Возрастные рекомендации: 12+.

17.00 Мастер-класс по изготовлению игрушки «Ангел»

(Музей купеческого быта в Епифани) Участники мастер-класса узнают про традиции празднования Рождества, познакомятся со старинными елочными украшениями из фондов музея и смастерят из ткани ангела. Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость билета для взрослых: 150 рублей.

23 января

10.00 Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Что может быть прекрасней, чем скакать верхом на лошади, любуясь природой, особенно, если это природа Куликова поля! Отправляясь с Конного двора, гости музея проедут краем села Монастырщино и увидят Непрядву - маленькую речушку с таким говорящим названием. Откуда оно пошло? Какие легенды хранят местные жители о Непрядве? Все это расскажут сотрудники музея. На маршруте посетителей будет сопровождать инструктор. Только для опытных всадников. Наличие экипировки обязательно. Стоимость участия: 250 рублей с человека.

12.00 Лыжня с профессором Вронским (Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом) Гости музея отправятся на лыжную экскурсию с профессором, доктором исторических наук Олегом Генриховичем Вронским. Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского. Посетители узнают о Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое». Возрастные рекомендации: 14+. Стоимость участия: 350 рублей с человека.

13.00 Мастер-класс по седловке

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Каким бывает седло, сколько весит, из какого материала сделано? Как правильно его выбрать? На мастер-классе специалисты Конного двора расскажут, почему очень важно учитывать все эти тонкости при седловке лошади. Под их чутким руководством посетители научатся правильно седлать коня, а деревянный макет животного, на котором гости музея будут тренироваться, простит все неловкости. Повторный мастер-класс по желанию может быть проведен на живой лошади.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 100 рублей.

13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Музей приглашает взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетители смогут попробовать себя в стрельбе из лука, а также в бою на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 300 рублей.



14.15 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Сотрудники музея приглашают погрузиться в пучину исторических событий, пройти несколько испытаний и проверить свои знания, смекалку и сообразительность. В формате игры индивидуальным участникам или командам предлагается познакомиться с мемориалом на Красном холме.



В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить

несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва».

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .