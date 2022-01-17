Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях

22 января в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Максима Ильяхова, редактора и автора бестселлеров «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки», «Ясно, понятно».



Как сделать текст понятным, интересным и при этом не потерять свой уникальный стиль? Каждый, кто по работе вынужден много писать, задается этим вопросом ежедневно. И ответ у нас (точнее у нашего спикера) есть!

На лекции вы:

Поймете, что делает текст неэффективным;

Узнаете, какие сложности есть в восприятии устного и письменного текста;

Раскроете секрет эффективной коммуникации.

В конце лекции слушатели смогут задать Максиму Ильяхову свои вопросы.