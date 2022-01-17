Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях
22 января в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Максима Ильяхова, редактора и автора бестселлеров «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки», «Ясно, понятно».
Как сделать текст понятным, интересным и при этом не потерять свой уникальный стиль? Каждый, кто по работе вынужден много писать, задается этим вопросом ежедневно. И ответ у нас (точнее у нашего спикера) есть!
На лекции вы:
- Поймете, что делает текст неэффективным;
- Узнаете, какие сложности есть в восприятии устного и письменного текста;
- Раскроете секрет эффективной коммуникации.
В конце лекции слушатели смогут задать Максиму Ильяхову свои вопросы.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 января 2022, суббота
18:30
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
25 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 1700-3500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽