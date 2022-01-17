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Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях

Как добиваться своего с помощью текста: эффективные письма, сообщения и тексты в соцсетях

22 января в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Максима Ильяхова, редактора и автора бестселлеров «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки», «Ясно, понятно». 

Как сделать текст понятным, интересным и при этом не потерять свой уникальный стиль? Каждый, кто по работе вынужден много писать, задается этим вопросом ежедневно. И ответ у нас (точнее у нашего спикера) есть! 

 
На лекции вы: 
 
  • Поймете, что делает текст неэффективным; 
  • Узнаете, какие сложности есть в восприятии устного и письменного текста;
  • Раскроете секрет эффективной коммуникации. 
 
В конце лекции слушатели смогут задать Максиму Ильяхову свои вопросы.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 января 2022, суббота
18:30
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Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
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1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Слухи
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25 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-3500 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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