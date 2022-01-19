ATMOSPHERE PARTY №2
22 января в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE PARTY №2. Приглушенный свет. Ты заходишь в наш зал, окутанный дымом и цветным мягким светом. Музыка начинает поглощать своим множеством красивых этно-звуков, зазывая тебя в центр пространства. Струящиеся сверху ленты немного путают тебя, но заставляют двигаться в ритм музыки.
Немного отвлекаясь от своего танца, ты заметишь присутствие девушек, которые окутали всю зону твоего присутствия своей мягкостью и чувственностью. Теперь тебе крайне хорошо, весело. Ты отдыхаешь.
С 23.00-00.00 — бесплатно; 00.00 и позже — 500 руб.
Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
С 23.00-00.00 — бесплатно; 00.00 и позже — 500 руб.
Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
Где и когда?
Тула, Тула
22 января 2022, суббота
23:00
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
28 января, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽