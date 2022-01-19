22 января в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE PARTY №2. Приглушенный свет. Ты заходишь в наш зал, окутанный дымом и цветным мягким светом. Музыка начинает поглощать своим множеством красивых этно-звуков, зазывая тебя в центр пространства. Струящиеся сверху ленты немного путают тебя, но заставляют двигаться в ритм музыки.

Немного отвлекаясь от своего танца, ты заметишь присутствие девушек, которые окутали всю зону твоего присутствия своей мягкостью и чувственностью. Теперь тебе крайне хорошо, весело. Ты отдыхаешь.



С 23.00-00.00 — бесплатно; 00.00 и позже — 500 руб.



Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.