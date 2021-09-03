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Владимир Ждамиров

Владимир Ждамиров

22 января на сцене Городского концертного зала выступит легенда русского шансона Владимир Ждамиров.
 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Владимира Ждамирова перенесен на 22 января. 


Владимир Ждамиров – известный музыкант, один из создателей отдельного направления шансона. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива.

Записал 8 альбомов, более 80 песен, добрая половина которых вошла в золотую коллекцию русского шансона. Такие песни, исполненные Владимиром, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и многие другие глубоко запали в душу поклонникам коллектива, что на долгие годы определило его популярность и востребованность.В декабре 2013 года, в связи с приходом в группу еще одного вокалиста, а так же в связи с давно накопившимися творческими и личными разногласиями, Владимир покидает проект «Бутырка» и отправляется в сольное плавание.

Несмотря на то, что артист является довольно известной и весомой
фигурой в мире отечественной музыки, ему пришлось столкнуться с
немалыми трудностями. Покинув «Бутырку» и компанию «Русский
Шансон», Владимир оказался лишенным прав на исполнение
старых, любимых народом,именно в его исполнении песен, и
практически всё начал с нуля.
 
Но первые сольные концерты показали, что новые песни публика принимает так же горячо как прежделюбимые хиты, а артист по прежнему интересен людям И интерес этот заметно растет, т.к. Владимир не намерен ограничиваться рамками жанра и планирует радовать и удивлять свою публику, постепенно раскрываясь в новом свете.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 января 2022, суббота
19:00
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Касса
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
Купить билет
4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Слухи
Купить билет
25 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-3500 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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