Клиника Елены Черных: Лечим волосы и кожу головы на передовом оборудовании

С потерей волос сталкиваются мужчины и женщины всех возрастов. Сейчас эту проблему можно решить, а еще лучше – предупредить.

Выпадение 100−150 волос в день — это норма. Но если вы чувствуете, что объем волос на голове серьезно уменьшился, это всегда повод обратиться к врачу.

Волос — это мини-орган. У каждого волоса есть:

мощное кровоснабжение;

иннервация (обеспечение нервами и, следовательно, связью с центральной нервной системой);

гормональная чувствительность.

На состояние наших волос влияют многие факторы:

гормональный дисбаланс;

смена питания;

стресс;

неправильный уход и т. д.

Так что разобраться в причинах может только специалист. Для этого нужно провести грамотную диагностику.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В клинике Елены Черных используются эффективные и передовые процедуры для диагностики — трихоскопия и фототрихограмма.

Трихоскопия проводится на современном оборудовании Aramo Smart Wizard 300, оснащенном новейшей профессиональной программой TrichoSciencePro. С помощью трихоскопа врач определит количество и густоту волосков, измерит их диаметр и соотношение тонких и толстых волос, оценит состояние фолликулов. Благодаря полученным данным специалист максимально точно выявит причину проблемы, будь то жирная или сухая кожа головы, заболевания кожи головы (перхоть, себорея, псориаз), поредение, обильное выпадение или низкое качество волос (ломкие, тонкие, секущиеся), и подберет эффективный метод лечения.

Фототрихограмма помогает определить плотность и приблизительное число волос в стадии активного роста. Врач также выясняет количество спящих фолликулов и узнаёт об изменениях отношения толстых и пушковых волосков за установленный временной отрезок. Фототрихограмма при андрогенном типе облысения является на сегодняшний день наиболее точным диагностическим методом. После получения данных анализа врач подбирает каждому пациенту индивидуальную программу коррекции происходящих патологических процессов. Для каждого разрабатывается индивидуальный курс лечения с учетом стадии развития заболевания, в зависимости от которой врач определяет, какой именно вид лечения или их сочетание показано в данной ситуации.

Самая частая причина облысения — андрогенетическая алопеция

Это генетическое заболевание, казалось бы, с ним не поспоришь. Но крест на своей шевелюре ставить рано. О тактике борьбы с выпадением волос рассказывает Надежда Фокина, врач-трихолог клиники Елены Черных.

- Андрогенетическая алопеция связана, как видно из названия, с генетической предрасположенностью. Она приводит к постепенному уменьшению размера волоса, трансформации жестких волос в пушковые, а затем к их выпадению.

По статистике, андрогенетическая алопеция поражает как минимум 50% мужчин, достигших 50 лет, и около 70% мужчин более зрелого возраста. Что касается женщин, то последние исследования говорят о 6% случаев до 50 лет, а у женщин более старшего возраста андрогенетическая алопеция встречается уже в 30−40% случаев. Но в личной практике я вижу очень много гораздо более молодых пациентов с такой проблемой.

Можно ли остановить этот процесс, который запускает наш организм под воздействием генетических факторов? Можно! Прежде всего, очень важно выявить проблему и начать борьбу. Заболевание имеет хроническое течение, нарушения работы фолликулов волос начинаются задолго до видимых признаков облысения, и без лечения они неизбежно прогрессируют. Чтобы изменения не стали необратимыми, крайне важно вовремя обратиться к врачу-трихологу: эффективность лечения во многом будет зависеть от своевременной и полноценной диагностики.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

У мужчин постановка диагноза чаще всего не вызывает затруднений: она основывается на данных клинического осмотра, выяснении генетической предрасположенности и проведении специального компьютерного исследования волос — трихоскопии, которая помогает достоверно выявить признаки, характерные для данного вида выпадения волос. Профессиональная диагностическая программа TrichoSciencePro позволяет получить полную и точную информацию о состоянии кожи головы, толщине волос, плотности роста, состоянии волосяных фолликулов. В случаях с женской андрогенетической алопецией иногда требуется выполнение более специфических лабораторных исследований, в частности гормонального фона.

По результатам обследования составляется индивидуальная программа восстановления волос. Она включает специальный уход за кожей головы, физиотерапевтические и инъекционные методики. При необходимости могут быть назначены лекарственные препараты и БАДы. В комплексной программе мы применяем мезотерапию, плазмотерапию, PRP, карбокситерапию и некоторые аппаратные методики. Все вышеперечисленные технологии при комплексном подходе позволяют добиться эффекта зримого увеличения плотности роста волос, улучшения их структуры, нормализации функции сальных желез, а также являются мощной профилактикой возрастных изменений волосяных фолликулов.

Когда волосы начинают выпадать, многие считают, что этот процесс не остановить. На самом деле бороться с этой проблемой можно и нужно, главное — вовремя начать. Чем раньше начато лечение, тем лучше будет результат. Если длительно не лечиться, то с годами волосяной фолликул погибает, образуется соединительная ткань, и здесь волос уже не вырастет.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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