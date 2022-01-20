Психологический клуб: Отцы и дети: неужто вечен их конфликт?

22 января в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В этот раз поговорим о неизбежности конфликта между разными поколениями, рассмотрим основания для этого и парадоксы детско-родительских отношений.

Наш спикер, Наталья Плужникова, психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского института гештальта и психодрамы в Туле, расскажет о том, как с точки зрения теории ролей мы взаимодействуем в отношениях. Еще о том, как возникают новые роли, как происходит инициация, присвоение роли взрослого, что может стать помехой в этом процессе и почему важно соблюдать законы семейной системы.

В завершении встречи узнаем ответ на вопрос: «Как этому помочь? или Возможно ли примирение?»

Встреча может быть полезной для всех, кто хочет больше узнать о своих особенностях и трудностях в выстраивании детско-родительских отношений. И совершенно не важно: вы сейчас в роли родителя или взрослого ребёнка.