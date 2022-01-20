Психологический клуб: Отцы и дети: неужто вечен их конфликт?
22 января в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В этот раз поговорим о неизбежности конфликта между разными поколениями, рассмотрим основания для этого и парадоксы детско-родительских отношений.
Наш спикер, Наталья Плужникова, психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского института гештальта и психодрамы в Туле, расскажет о том, как с точки зрения теории ролей мы взаимодействуем в отношениях. Еще о том, как возникают новые роли, как происходит инициация, присвоение роли взрослого, что может стать помехой в этом процессе и почему важно соблюдать законы семейной системы.
В завершении встречи узнаем ответ на вопрос: «Как этому помочь? или Возможно ли примирение?»
Встреча может быть полезной для всех, кто хочет больше узнать о своих особенностях и трудностях в выстраивании детско-родительских отношений. И совершенно не важно: вы сейчас в роли родителя или взрослого ребёнка.
А те, кто интересуется психологией и обучением в этом направлении, узнают подробности о программах и курсах, которые МИГиП организует в Туле.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 января 2022, суббота
17:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
25 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 1700-3500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽