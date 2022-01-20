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Психологический клуб: Отцы и дети: неужто вечен их конфликт?

Психологический клуб: Отцы и дети: неужто вечен их конфликт?

22 января в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В этот раз поговорим о неизбежности конфликта между разными поколениями, рассмотрим основания для этого и парадоксы детско-родительских отношений.

Наш спикер, Наталья Плужникова, психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского института гештальта и психодрамы в Туле, расскажет о том, как с точки зрения теории ролей мы взаимодействуем в отношениях. Еще о том, как возникают новые роли, как происходит инициация, присвоение роли взрослого, что может стать помехой в этом процессе и почему важно соблюдать законы семейной системы. 
 
В завершении встречи узнаем ответ на вопрос: «Как этому помочь? или Возможно ли примирение?» 
 
Встреча может быть полезной для всех, кто хочет больше узнать о своих особенностях и трудностях в выстраивании детско-родительских отношений. И совершенно не важно: вы сейчас в роли родителя или взрослого ребёнка. 
 
А те, кто интересуется психологией и обучением в этом направлении, узнают подробности о программах и курсах, которые МИГиП организует в Туле. 

Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 января 2022, суббота
17:00
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Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
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1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Слухи
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25 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-3500 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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20 февраля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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8 апреля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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