Сборы в роддом: как тулячкам подготовиться к встрече с малышом?

Фото Татьяны Лыгиной https://www.instagram.com/tanya_lygina/

«Сумки в роддом» — один из самых популярных запросов в поисковиках. Myslo выяснил, что потребуется женщинам, которые будут рожать в тульских роддомах.

К предстоящим родам обычно рекомендуют подготовить три сумки. Первая потребуется непосредственно на родах. Вторую родственники принесут в послеродовое отделение уже после появления малыша на свет. Третья понадобится на выписке.

Лучше, если эти сумки будут собраны и готовы «к выходу» уже с 30 недели беременности. Роды — процесс иногда очень непредсказуемый, начаться могут в любой момент. А зачем лишние переживания из-за несобранных вещей, когда и так есть, о чем волноваться?..

А теперь обо всем по порядку и в подробностях!

Сумки

«Сумки» — это довольно условное обозначение. Никакие спортивные, дорожные, тканевые и тому подобные варианты НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Это должны быть либо большие полиэтиленовые пакеты, либо специальные прозрачные пластиковые сумки для роддома. Вторые можно купить в специализированных магазинах для беременных или заказать через интернет-площадки.

Обратите внимание: в продаже есть как уже «собранные» сумки с определенным набором вещей и косметических средств, так и пустые, нередко в количестве 3-х штук. Тут уж каждый волен выбирать, что удобнее.

Сумка № 1. «На роды»

Это самая маленькая сумка, потому что никакие вещи особо и не потребуются: «одежду» (одноразовую ночнушку) выдадут в приемном.

В первую очередь необходимо подготовить все документы, для удобства их лучше сложить в отдельную папку. В ней должны быть:

паспорт (в случае иностранного гражданства — с переводом на русский язык);

полис ОМС;

СНИЛС;

родовой сертификат (при наличии);

обменная карта;

документы партнера для партнерских родов (в том числе необходимые результаты анализов и исследований, список уточняйте в роддоме).

Также в эту сумку нужно сложить:

Резиновые тапочки. Такие, чтобы в них можно было встать под душ и легко помыть в случае необходимости.

Телефон с зарядным устройством, чтобы после появления на свет малыша можно было связаться с родными и рассказать о радостной новости. Зарядка пригодится, так как звонков и сообщений будет море, а до передачи сумки № 2 в послеродовое может пройти много часов.

Негазированную воду. Лучше в небольших бутылках объемом максимум до 1 л: большие будет трудно удержать в руках, когда процесс родов в самом разгаре. Да и сразу после родов лучше обойтись без таскания тяжестей.

Компрессионные чулки на случай ЭКС.

Пакеты для одежды, чтобы сложить в них вещи, в которых вы приедете в роддом — все, от верхней одежды до нижнего белья. Соответственно, если это холодное время года, лучше подготовить варианты побольше.

Можно также положить небольшой перекус (злаковый батончик, шоколадка — на случай, если процесс затянется), бальзам для губ (из-за интенсивного дыхания на схватках сильно сохнут и трескаются губы) и резинку для волос, если вам нужна.

Кстати, при отправлении на роды настоятельно рекомендуется снять все украшения и оставить их дома.

Сумка № 2. «Для послеродового»

В эту сумку собираем вещи, которые потребуется на время пребывания в послеродовом отделении — не только новоиспеченной маме, но и малышу!

Для ребенка:

Подгузники. Одну или две невскрытые (!) пачки подгузников маленького размера, подходящих для новорожденных. Учтите, что несколько подгузников вас попросят передать в детское отделение, так что лучше возьмите с запасом. В среднем уйдет около 6 подгузников в день.

Детские влажные салфетки. Точно нужны две упаковки — одну для передачи в детское отделение, одну для использования в палате. Если тоже планируете пользоваться салфетками, то возьмите либо большую пачку, чтобы хватило и вам, и малышу, либо еще одну пачку специально для себя.

Средства гигиены — пенка для подмывания, крем под подгузник.

Для малыша также можно положить носочки, царапки и шапочку (без завязок). Это необязательно. Если хотите взять, то предварительно дома простирайте их и прогладьте.

Для мамы:

Одноразовые прокладки (лучше стерильные, из расчета минимум 2−4 шт в день) и послеродовые трусы (минимум 2 шт на каждые сутки пребывания в роддоме). Кстати, сейчас в продаже есть отличные одноразовые впитывающие трусы для рожениц, эдакие трусы-прокладки 2-в-1. Очень удобная альтернатива обычным одноразовым трусам с прокладками.

Средства личной гигиены — зубная щетка и паста, расческа, мыло (удобнее жидкое), мыло для подмывания (традиционно в роддомах «топят» за хозяйственное, но следить за этим специально никто не будет), шампунь, гель для душа, дезодорант, необходимая косметика. Кстати, многие средства удобно купить в маленьких дорожных упаковках (перелить туда из больших/набрать пробников), чтобы они занимали меньше места и сумка была полегче.

Туалетная бумага (очень рекомендуем влажную — лучшее изобретение человечества).

Кружка и приборы (в списках на сайтах роддомов вы их не обнаружите, но просто поверьте: лучше взять, чтобы не зависеть от работы столовой).

Перекус (например, злаковые батончики, яблоко и т. п. ). В роддоме, конечно, кормят, но маловато и довольно редко =).

В ТОПЦ (в отличие от ЦРД!) разрешено взять свой халат в послеродовое отделение.

Для мамы также можно положить одноразовые сидения на унитаз, послеродовой бандаж и компрессионные чулки при рекомендации врача, бюстгалтер для кормления и прокладки для груди, хлопчатобумажные носочки. Еще может пригодиться портативная зарядка для мобильного — розеток в палатах не то чтобы очень много.

Тульский педиатр и известный инстаграм-блогер Елена Викторовна Никифорова, которая в конце декабря 2021 года родила сына Федора в ЦРД, поделилась с нами интересным наблюдением:

Елена Никифорова - В роддоме я обратила внимание на то, насколько много выбрасывается пластиковых бутылок из-под воды — от пол-литровых до полуторалитровых. Это, конечно, очень неэкологично. Мне кажется, было бы очень удобно брать с собой какой-нибудь термос или многоразовую бутылку для воды. В ЦРД, например, в столовой стоит кулер, и там всегда можно налить воду. Если бы я сейчас пошла рожать, точно позаботилась бы о своем термосе или бутылке. И другим очень рекомендую!

Вещи, которые СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ в роддомах:

ножницы;

пустышки;

одежда из дома (за исключением вышеперечисленной) -вся необходимая одежда (халат и ночнушка) и пеленки для малыша выдаются в роддоме;

бутылочки из дома;

детская смесь из дома;

присыпка;

молокоотсос (в роддомах есть свои профессиональные молокоотсосы, при необходимости вам разрешат или воспользоваться).

Сумка № 3. «На выписку».

В эту сумку нужно заранее подготовить (выстирать, прогладить) и сложить одежду на выписку для новорожденного и для себя, а также косметику, если необходимо (чтобы привести себя в порядок к встрече с родными).

Самое главное — НЕ ЗАБЫТЬ ПОЛОЖИТЬ ОБУВЬ ДЛЯ МАМЫ.

Ох, сколько же историй можно почитать в интернете о том, как женщины выписывались в «нарядных» моющихся тапочках (да что там в интернете, у нас и в редакции такие примеры есть). И хорошо еще, если в теплое время года. А если январь, уже не так весело…

За помощь в подготовке материала редакция Myslo выражает благодарность заместителю главного врача Родильного дома № 1 г. Тулы Игорю Юрьевичу Копырину и педиатру Елене Викторовне Никифоровой.